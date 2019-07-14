"Выгорел весь салон!" В Харькове с маршруткой на ходу случилось ЧП: фото

В субботу, 13 июля, в Харькове произошло страшное ЧП – автобус "Богдан" маршрута №61 сообщением "Центральный рынок – Лысая гора" загорелся прямо на ходу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В 13: 50 поступило сообщение о том, что транспортное средство загорелся во время движения по ул. Куриловской города Харькова. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и пытался самостоятельно потушить пожар, но попытки были тщетными", – сказано в сообщении.

Пожар в маршрутке Харькова Пресс-служба ГСЧС

Пожар в маршрутке Харькова Пресс-служба ГСЧС

Отмечается, что на место происшествия выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в маршрутке горели моторный отсек и салон на площади около 10 кв. м.

"В 14:03 пожар был локализован, в 14:07 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются", – рассказали в ГСЧС.

Пожар в маршрутке Харькова Пресс-служба ГСЧС

Пожар в маршрутке Харькова Пресс-служба ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля в Николаевской области произошло ДТП с участием пассажирского и грузового микроавтобусов. 15 человек пострадали, 1 человек погиб.

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