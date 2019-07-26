"Выдворить на хр*н!" В Одессе вандалы осквернили мемориал Героям ООС

В Одессе на проспекте Шевченко вандалы обрисовали матерными словами мемориальный камень в память о погибших защитниках Украины.

Фото с доказательствами преступления опубликовали на странице "Редакции" в Facebook, возмутившись циничным поступком.

"Какие-то неадекваты осквернили памятный камень на месте будущего мемориала погибшим воинам АТО на проспекте Шевченко. И мы ходим с этими людьми по одной Одессе", – говорится в посте.

Людей возмутил вопиющий случай, и они выразили свое недовольство в осуждающих комментариях, призывая к радикальным методам борьбы с украинофобами.

Исписанный вандалами мемориальный камень Facebook "Редакции"

Исписанный вандалами мемориальный камень Facebook "Редакции"

"Уроды. Уверен, что по программе "Безопасный город" можно установить лиц, которые это сделали", "А одесситы разве не погибали в этой необъявленной войне?", "Может, одесситов, которые думают, что Одесса в составе Московии, выдворить на хрен из Украины, за сепаратизм? Это снимет все вопросы", "Люди с вавками в голове – они везде", – негодуют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бердичев Житомирской области жестоко избили бывшего бойца АТО. Конфликт произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе. Некий блогер Артур Сороченко набросился на воина из-за его слов о том, что на Донбассе защитники Украины воюют против оккупантов Путина.

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