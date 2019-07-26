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"Выдворить на хр*н!" В Одессе вандалы осквернили мемориал Героям ООС

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В Одессе на проспекте Шевченко вандалы обрисовали матерными словами мемориальный камень в память о погибших защитниках Украины.

Фото с доказательствами преступления опубликовали на странице "Редакции" в Facebook, возмутившись циничным поступком.

"Какие-то неадекваты осквернили памятный камень на месте будущего мемориала погибшим воинам АТО на проспекте Шевченко. И мы ходим с этими людьми по одной Одессе", – говорится в посте.

Людей возмутил вопиющий случай, и они выразили свое недовольство в осуждающих комментариях, призывая к радикальным методам борьбы с украинофобами.

Исписанный вандалами мемориальный камень

Исписанный вандалами мемориальный камень

Facebook "Редакции"

Исписанный вандалами мемориальный камень

Исписанный вандалами мемориальный камень

Facebook "Редакции"

Новости
В Одесской области вандалы сожгли стенд памяти воинов АТО: опубликованы фото

"Уроды. Уверен, что по программе "Безопасный город" можно установить лиц, которые это сделали", "А одесситы разве не погибали в этой необъявленной войне?", "Может, одесситов, которые думают, что Одесса в составе Московии, выдворить на хрен из Украины, за сепаратизм? Это снимет все вопросы", "Люди с вавками в голове – они везде", – негодуют украинцы.

"Выдворить на хр*н!" В Одессе вандалы осквернили мемориал Героям ООС

"Выдворить на хр*н!" В Одессе вандалы осквернили мемориал Героям ООС

"Выдворить на хр*н!" В Одессе вандалы осквернили мемориал Героям ООС

"Выдворить на хр*н!" В Одессе вандалы осквернили мемориал Героям ООС

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Бердичев Житомирской области жестоко избили бывшего бойца АТО. Конфликт произошел в ходе обсуждения войны на Донбассе. Некий блогер Артур Сороченко набросился на воина из-за его слов о том, что на Донбассе защитники Украины воюют против оккупантов Путина.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина Одесса
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Сало Уронили
Сало Уронили
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ЗАЛ УПА. :-))) Ну, на этом месте поставят зал с экспонатами УПА. А каждый читает в меру своей испорченности. :-))))
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Почерк Путина, стопудово!
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Миценко Андрей, "моча Бэкингема, почерк королевы". :-)))))
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