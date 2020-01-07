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8 января • обновлено в 00:13
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"Вместе со всей Украиной": Пристайко назвал возможную дату выборов на Донбассе

1.3т
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Выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью.

Об этом в интервью изданию "Bild" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко

Вадим Пристайко

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", – пояснил Пристайко.

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Он подчеркнул, что в правительстве прекрасно понимают, кто будет выдвигаться на выборы по другую сторону фронта. Однако, считает министр, это будет идеальной возможностью для России вывести войска с востока Украины.

"У людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях", – уточнил Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

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Читайте все новости по теме "Выборы на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Никитин
Тема
Выборы на Донбассе
Место
Украина
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Х Елена
Х Елена
Всяческие "Донецко -криворожские СОВЕТСКИЕ публики" ,но со скоммунизженными двуглавыми орлами, вздумавшие на награбленной сто лет назад у ДОНСКИХ казаков и ИХ НЕЗАВИСИМОГО государства Всевеликого Войска Донскогого всяческие "мало- СОВЕТСКО-новороссии" устраивать))). ЧУЖЕродные ПСЕВДОвыборы по ЧУЖИМ законам НИКАКОГО значения как НЕ имели сто лет назад, и сейчас НЕ имеют, как бы вы ни тужились - НЕ ваша это земля. И легализовать награбленное сто лет назад вы НЕ сможете. НАГРАБЛЕННОЕ так и останется награбленным, в какие бы шкуры и перья вы ни рядились. Ваши хозяева ( и Российско-Имперские, и СССРские) конечно, будут разочарованы, но это их проблемы.
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Ку Алексей
Ку Алексей
на Украине каждый новый глава МИД фееричнее предыдущего...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну не дурак?
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Остапчук Дмитрий
Остапчук Дмитрий
Zhikharev Dmitry, скорее, полезный предатель...
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