"Вместе со всей Украиной": Пристайко назвал возможную дату выборов на Донбассе

Выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью.

Об этом в интервью изданию "Bild" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко

"В идеале эти выборы должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", – пояснил Пристайко.

Он подчеркнул, что в правительстве прекрасно понимают, кто будет выдвигаться на выборы по другую сторону фронта. Однако, считает министр, это будет идеальной возможностью для России вывести войска с востока Украины.

"У людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях", – уточнил Пристайко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей станет возможным только тогда, когда Украина будет полностью контролировать границу с Россией.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!