Выбили зубы и мочились в термос: Украину захлестнули разборки в аэропортах

Территории аэропортов в Украине превратились в поля сражений – пассажиры угрожают расправами сотрудникам, плюются, дерутся и качают права. Зачастую причиной агрессии становится некачественный сервис. Например, туристы вынуждены по три часа ждать выдачи багажа. Поэтому не сдерживают эмоций. А служащие защищаются, как могут – составляют протоколы на хулиганов, судьбу которых решают суды.

О том, как сократить накал страстей при перелетах, что нужно поменять и кого стоит наказывать – читайте в материале OBOZREVATEL.

Избили пограничницу

В Запорожье разгорелся скандал из-за драки в аэропорту – 7 февраля пассажирка, которая прилетела рейсом из египетского Шарм-эль-Шейха, ударила сотрудницу Госпограслужбы. Как сообщили в ведомстве, служащую госпитализировали, а в отношении туристки составили админпротокол о "злостном неповиновении".

"Муж с женой были в нетрезвом состоянии и решили, что им крайне необходимо самостоятельно разгрузить свои чемоданы. На замечание пограничного наряда по соблюдению режима в пункте пропуска, пассажирка возмутилась и ударила по лицу инспектора пограничной службы", – сообщили в ГПСУ.

Там добавили, что их сотрудница упала и ударилась о стойку выдачи багажа. А муж пассажирки на замечания реагировал агрессивно и пытался сопротивляться. Но очевидцы говорят, что все происходило совершенно по-другому.

Драка в аэропорту

"Пассажиры выстроились в очередь для получения багажа, так простояли полтора часа. Потом у людей начали сдавать нервы. Казалось бы, чемоданы в тележках, за окном, но никто не собирался их разгружать. Дети просились в туалет, даже негде было присесть, люди просто стояли. На замечания, почему не выдают багаж, сотрудники аэропорта не отреагировали и посоветовали ждать грузчиков, которых всего два человека. Мол, вылетает два рейса, и они заняты", – описала в соцсетях подробности жительница Запорожья Ксения.

После этого, уточняет местная жительница, пассажиры выстроились в шеренгу и сами разгрузили все тележки с багажом. А сотрудники пограничной службы налетели и выкручивали руки тем, кто был там в первых рядах. "А одному из мужчин сломали руку", – добавила Ксения и выложила видео драки.

В самолете выбили зубы

Буквально в этот же день неприятный инцидент случился на борту самолета, летевшего из Львова в Киев. Судя по видео, которое опубликовал в Facebook львовянин Павел Фищук, конфликт произошел из-за подвыпившего пассажира, по вине которого задерживался вылет. В результате драки мужчину сильно отлупили и выбили ему зубы.

Мужчину отлупили в самолете Львов – Киев

Только с начала года в Украине произошло сразу несколько инцидентов в аэропортах. В январе в Борисполе пограничники пытались утихомирить жителя Ивано-Франковска, который прилетел из Дублина. Мужчина не сдерживал эмоций в режимной зоне аэропорта. А причиной, судя по опубликованному пограничниками видео, стала задержка с оформлением документов из-за авиакатастрофы Тегеране.

За неделю до этого в "Борисполе" 36-летний киевлянин накинулся на пограничников с кулаками. Выяснилось, что он собирался со спутницей в Дубай, но имел долги по алиментам. Поэтому выезд за пределы страны для должника был закрыт. Мужчина плевался, матерился и пытался побить сотрудников ГПСУ.

Пограничники не церемонятся

Доводят до драки

Киевлянка Юлия говорит, что дважды скандалила с сотрудниками аэропорта. Каждый раз из-за сервиса. "Мы не могли из аэропорта "Киев" два дня улететь в Дубай. А потом появилась сотрудница авиакомпании и накричала на нас, что она свой выходной на пассажиров тратит, а мы недовольны. После этого чуть до драки не дошло", – рассказывает киевлянка.

Второй случай был как раз накануне Нового года, который семья планировала отметить в Египте. "Мало того, что чуть не остались праздновать в аэропорту, так еще в самолете на полу блевотина была", – рассказывает Юлия. Она говорит, что на замечание стюардесса стала неадекватно реагировать и кричать на пассажиров. Поэтому настроение было сильно испорчено.

Как наказывают

Случаев, когда в аэропортах или самолетах пассажиры устраивают разборки, сотни. Такие данные опубликованы в Едином реестре судебных решений. Но за драки, угрозы экипажу и неадекватное поведение, из-за которого задерживаются рейсы, – наказание совершенно не строгое. Это небольшие штрафы или устное предупреждение. И туристы пользуются этим по полной.

Например, гость из Франции Мохамед С. в зоне отлета "Борисполя" совершил мелкое хулиганство – выбил стеклянные двери, сорвав их с металлических завес. На суд мужчина не явился, но был наказан устным предупреждением. Такое же наказание понес гражданин Польши Артур Б., который на борту самолета Вильнюс – Киев беспричинно ударил кулаком в лицо другого пассажира, чем "нарушил общественный порядок и спокойствие граждан".

Валерий Ляшко подрался в аэропорту с нардепом Андреем Герусом

Накануне новогодних праздников Владимир П. запомнился местным сотрудникам необычным поведением – он в состоянии алкогольного опьянения справлял нужду на пол и в термос. Причем делал это на третьем этаже возле кафе "Элефант". Его вина подтверждается показаниями свидетелей и данными видеозаписей. Бориспольский райсуд наказал мужчину "устным предупреждением". Примечательно, что человек с таким же именем является публичным лицом – руководит одним из госпредприятий.

Пытался отстоять свою правоту в суде инженер-программист из девелоперской компании, которому сломали нос и отлупили в самолете. Он возвращался из Шарм-эль-Шейха. Мужчина уверял, что был трезв, никого не трогал, а просто громко пел украинские песни, за что и получил.

Но свидетели, в том числе и бортпроводники рассказали другую версию. Мужчина, говорят, выпил виски, после чего стал вести себя агрессивно – кидался вещами в пассажиров. Поэтому из самолета его вывели в наручниках. А потом привлекли к административной ответственности – оштрафовали на 85 грн.

За задержку багажа нужно наказывать

В первую очередь в Украине нужно поменять законодательство в части ответственности самих сотрудников аэропортов, речных портов и других служб за оперативность выдачи багажа, считает адвокат Иван Либерман.

"У нас существует проблема несвоевременной выдачи багажа. И людям приходится ждать по три-четыре часа, пока им принесут их чемоданы. При этом, у многих могут быть уже забронированы билеты для поездок и вылетов в другие места, в том числе и с пересадками. И эти правила необходимо усовершенствовать – четко определить временные рамки. Только в случаях реальной ответственности, которую понесут служащие аэропортов, можно решить эту проблему", - объясняет адвокат.

Он добавляет, что стоит ужесточить и ответственность для пассажиров-хулиганов. И вместо административной ввести уголовную. "И это должно касаться всех, кто так или иначе посягает на режимные зоны (а аэропорты и терминалы к ним относятся), за любые угрозы и требования к должностным лицам должно быть суровое наказание. То, что сейчас никто не несет за это уголовного наказания – абсурд", – добавляет Либерман.

По его словам, порядок будет в аэропортах только в том случае, когда власти начнут наказывать дебоширов огромными штрафами и ограничением свободы. В цивилизованных странах подобных случаев гораздо меньше. А если они и происходят, то чаще всего зачинщиками становятся в основном граждане постсоветских государств.

"А второй нюанс в том, что в Европе люди знают – если им невовремя выдали багаж, то они подадут в суд на сотрудников компании. Например, докажут, что была упущена выгода, нанесен моральный или материальный ущерб. И ответственным придется компенсировать миллионные штрафы", – уточнил адвокат.

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