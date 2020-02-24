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25 февраля • обновлено в 01:10
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"Вы больные!" Россияне в Чехии попытались сорвать выставку о погибших украинских воинах. Фото и видео

2.4т
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Россияне устроили скандал во время фотовыставки "Мы. Мамы. Сильные" о женщинах, потерявших своих сыновей во время войны на Донбассе, которая проходила в Праге 23 февраля.

Видеозапись с провокацией со стороны группы россиян на своей странице в Facebook опубликовала волонтер Юлия Толмачева (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Россияне устроили провокацию на выставке в Праге

Россияне устроили провокацию на выставке в Праге

Скриншот видео/facebook.com/yuliya.tolmachova

Россияне пытались доказать, что их страна якобы не принимает участие в войне на Донбассе. Один из них и вовсе заявил, что "Чехия живет сейчас только благодаря России". Также зафиксирована попытка выбить телефон из рук участников выставки во время съемки.

Россияне устроили провокацию на выставке в Праге

Россияне устроили провокацию на выставке в Праге

Скриншот видео/facebook.com/yuliya.tolmachova

Россияне устроили провокацию на выставке в Праге

Россияне устроили провокацию на выставке в Праге

Скриншот видео/facebook.com/yuliya.tolmachova

Несмотря на попытки сорвать фотовыставку, ее все же удалось успешно провести.

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

facebook.com/yuliya.tolmachova

"Беженцы с Донбасса подходили к нам и благодарили за нашу позицию и борьбу. Благодарили матерей за их сыновей-героев", – подчеркнула Толмачева.

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

facebook.com/yuliya.tolmachova

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге

facebook.com/yuliya.tolmachova

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай подтвердил, что на Донбассе воюют россияне.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Чехия Прага
Теги
фотографии Россия - страна-агрессор
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не могу себе представить, что женщина, потерявшая сына, берет его фото и отправляется с ним на гастроли галопом по европам. Дичь какая-то. Украинское общество тяжко болеет
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Кучерявенко Константин
Кучерявенко Константин
Будет ли в Праге выставка фотографий детей погибших в Донецке, Горловке? Так просто интересуюсь?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Кучерявенко Константин, это совсем другое.
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