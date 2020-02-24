Россияне устроили скандал во время фотовыставки "Мы. Мамы. Сильные" о женщинах, потерявших своих сыновей во время войны на Донбассе, которая проходила в Праге 23 февраля.
Видеозапись с провокацией со стороны группы россиян на своей странице в Facebook опубликовала волонтер Юлия Толмачева (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).
Россияне устроили провокацию на выставке в Праге
Скриншот видео/facebook.com/yuliya.tolmachova
Россияне пытались доказать, что их страна якобы не принимает участие в войне на Донбассе. Один из них и вовсе заявил, что "Чехия живет сейчас только благодаря России". Также зафиксирована попытка выбить телефон из рук участников выставки во время съемки.
Россияне устроили провокацию на выставке в Праге
Скриншот видео/facebook.com/yuliya.tolmachova
Россияне устроили провокацию на выставке в Праге
Скриншот видео/facebook.com/yuliya.tolmachova
Несмотря на попытки сорвать фотовыставку, ее все же удалось успешно провести.
Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге
facebook.com/yuliya.tolmachova
"Беженцы с Донбасса подходили к нам и благодарили за нашу позицию и борьбу. Благодарили матерей за их сыновей-героев", – подчеркнула Толмачева.
Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге
facebook.com/yuliya.tolmachova
Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге
facebook.com/yuliya.tolmachova
Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге
facebook.com/yuliya.tolmachova
Фотовыставка "Мы. Мамы. Сильные" в Праге
facebook.com/yuliya.tolmachova
Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай подтвердил, что на Донбассе воюют россияне.
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