ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"Втюхивает х*рню!" Отказавший Зеленскому телеведущий "1+1" поскандалил со священником

1.9тЧитать материал на украинском

Украинский журналист, телеведущий на канале "1+1" Сергей Иванов поскандалил со священником Александром Дедюхиным на полях Всеукраинского фестиваля блоггеров "Днепровский пост".

Фрагмент видеозаписи показал в своем YouTube-канале журналист Роман Скрипин. Словесная перепалка началась после того, как Дедюхин нелестно высказался о телеканале олигарха Игоря Коломойского, на котором работает Иванов.

"Драка таки будет?" – спросила модератор у Иванова, заметив "накал страстей". "Драка? Я не знаю. Я не бью людей в бижутерии", – ответил он.

Новости
"Ваши псы разрывали меня!" Мосейчук вновь "взорвалась" в прямом эфире

Иванов и Дедюхин устроили перепалку

Иванов и Дедюхин устроили перепалку

Скриншот с видео

В этот момент Дедюхин выхватил микрофон у ведущей и закричал: "Ну а я дурачков не бью!".

Иванов после этого заявил, что "единственное, что делает этот человек, это втюхивает очевидную х*рню, как это делают цыгане". Священник тут же ответил, что Иванов на телеканале "1+1" занимается тем же.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Он подтвердил, что получил такое предложение.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Сергей ИвановАлександр Дедюхин
Место
Украина
Тег
телеканал 1+1
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Украинец сейчас уже не национальность. Это диагноз.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel