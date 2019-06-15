"Втюхивает х*рню!" Отказавший Зеленскому телеведущий "1+1" поскандалил со священником

Украинский журналист, телеведущий на канале "1+1" Сергей Иванов поскандалил со священником Александром Дедюхиным на полях Всеукраинского фестиваля блоггеров "Днепровский пост".

Фрагмент видеозаписи показал в своем YouTube-канале журналист Роман Скрипин. Словесная перепалка началась после того, как Дедюхин нелестно высказался о телеканале олигарха Игоря Коломойского, на котором работает Иванов.

"Драка таки будет?" – спросила модератор у Иванова, заметив "накал страстей". "Драка? Я не знаю. Я не бью людей в бижутерии", – ответил он.

Иванов и Дедюхин устроили перепалку Скриншот с видео

В этот момент Дедюхин выхватил микрофон у ведущей и закричал: "Ну а я дурачков не бью!".

Иванов после этого заявил, что "единственное, что делает этот человек, это втюхивает очевидную х*рню, как это делают цыгане". Священник тут же ответил, что Иванов на телеканале "1+1" занимается тем же.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Иванов отказался баллотироваться на выборах в Верховную Раду от партии "Слуга народа". Он подтвердил, что получил такое предложение.

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