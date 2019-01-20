ВСУ ждет мощнейшее вооружение: чем дадим отпор России

В конце декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019-2021 года, согласно которым приоритетными проектами является создание ракетного и ракетно-реактивного вооружения. На днях, 17 января, документ подписал президент Петр Порошенко.

На 2019 год запланировано создание ряда новейших отечественных образцов вооружения, испытания нового вида оружия, подготовка к серийному производству и поставки в ВСУ ранее уже разработанного и проверенного оружия. К тому же, планируется закупить 6 тысяч образцов вооружения для Сухопутных войск, Воздушных и Морских сил Украины.

Что новенького ждет украинскую армию – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В 2018 году украинская армия получила более 3500 единиц вооружения и техники, из них 2000 тысячи – это новое и модернизированное оружие.

Согласно утвержденному государственному бюджету Украины на 2019 год, финансирование задач обороны и безопасности по сравнению с прошлым годом увеличено на 33,3 млрд гривен – до 212 млрд гривен, что составляет 5,37% ВВП.

В 2019 году планируется завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного и реактивного вооружения, провести испытания и запустить в производство новые виды оружия, а также дополнительно закупить 6000 образцов.

Сколько вооружений получили

Согласно представленным данным, за прошлый год в Вооруженные Силы Украины поставлено более 3000 образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тыс. ракет и боеприпасов.

По данным ГК "Укроборонпром", в течение 2018 года предприятия концерна передали украинским военным более 3500 единиц вооружения и техники, из них 2000 тысячи – это новое и модернизированное оружие.

Отмечается, что украинская армия получила бронетанковую, морскую и авиационную технику, ракетное-артиллерийское вооружение, включая высокоточные противотанковые ракеты, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи.

Также на вооружении украинской армии находятся высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер" и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16.

Ракетный комплекс "Стугна"

Ракетный комплекс "Корсар"

Более того, в Госконцерне заявили, что предприятия уходят от практики ремонта устаревшей техники, теперь ее только модернизируют или изготовляют новую.

В планах на 2019 год, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, стоит ряд приоритетных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Как напомнил чиновник, в частности для этого госбюджетом Украины на 2019 год финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33,3 млрд гривен по сравнению с прошлым годом и предусмотрен в сумме 212 млрд гривен, что составляет 5,37% ВВП.

Александр Турчинов Facebook Оleksandr Turchynov

Что нового получит украинская армия в 2019 году

На заседании совета СНБО Порошенко заявил, что в 2019 году Украина планирует завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного и реактивного вооружения. Прежде всего, это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Говорится о начале их серийного производства и поставках в ВСУ.

"Также хочу отметить, что в следующем году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских целей по проекту "Нептун", – сказал Порошенко.

По его словам, в перспективе это поможет увеличить потенциал Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, а также обеспечить охрану морских рубежей южной границы Украины.

Петр Порошенко Администрация президента

Кроме того, Украина завершает создание ряда новейших отечественных образцов вооружения, которые были разработаны уже по стандартам НАТО. Как, к примеру, самоходная гаубица "Богдана" и артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров для нее, управляемые боеприпасы "Цветник", двухкалиберный миномет, беспилотный разведывательно-ударный комплекс "Сокол", переносной зенитно-ракетный комплекс "Колибри", средства разведки и комплексы управления артиллерией.

Для Сухопутных войск по плану должны закупить 6 тысяч образцов вооружения: минометы, переносные ЗРК, снайперское вооружение, боеприпасы, прицелы ночного видения, тепловизоры, гранатометы, ракеты. Кроме того, будет закуплено более тысячи бронетранспортеров, боевых машин пехоты, бронеавтомобилей, санитарных машин.

В то же время украинские Воздушные силы получат десятки модернизированных самолетов, вертолетов и беспилотных авиационных комплексов. А для флота будет заложен ракетный катер "Лань", закуплены малые артиллерийские катера, десантные катера.

В целом Вооруженные силы Украины получат 10 тысяч единиц современных средств связи, десятки образцов средств радиоэлектронной борьбы, топографической техники.

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"Ольха"

Ракетный комплекс в зависимости от задач может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей. Характеристики комплекса засекречены, но источники несколько пролили свет на его возможности.

"Ольха" использует управляемую ракету калибра 300 мм, которая запускается из боевой машины 9А52 реактивной системы залпового огня "Смерч". Допускается, что в будущем будут использоваться и другие платформы с вертикальным стартом на базе КрАЗа и корабельного базирования.

Комплекс способен поражать цели на расстоянии более 100 км, также назывались цифры от 120 до 170 км.

После проведенных испытаний, украинский президент Петр Порошенко заявил, что ракета "Ольха" в 10 раз точнее и эффективнее, чем старые системы залпового огня, которые находились на вооружении еще со времен Советского Союза.

"Нептун"

Крылатая ракета наземного базирования – полностью украинская разработка государственного предприятия КБ "Луч" в сотрудничестве с "Мотор Сич".

Ракета способна поражать наземные и морские цели, но главное ее назначение – уничтожение кораблей противника, поэтому "Нептун" необходимо считать именно противокорабельной ракетой (ПКР).

Ракета "Нептун"

Пока нет точных характеристик "Нептуна", но есть предположения, что они будут схожи с российской Х-35: высота полета 10-30 м, на конечном участке 4-5 м. Боевая часть – осколочно-фугасная. За счет оснащения различными типами головок самонаведения может поражать различные типы целей. Как с известными координатами, так и использоваться как противорадиолокационная ракета. Дальность пуска не будет превышать 280 км.

"Нептун" будет на вооружении у береговых войск, что очень необходимо в условиях последних провокаций со стороны РФ в Азовском море.

Планируется, что данными ракетами будут вооружены быстроходные катера типа "Лань", закладка корпуса первого катера этого проекта была запланирована на лето 2018 года. Также появлялась информация, что "Нептунами" вооружат и единственный ракетный катер в составе ВМСУ – "Прилуки".

"Богдана"

Самоходная артиллерийская установка имеет 155-мм калибр натовского образца. Она поставлена на колесное шасси, что повышает ее мобильность и позволяет действовать по принципу "выстрелил – уехал".

САУ "Богдана"

Дальность выстрела по ТЗ осколочно-фугасным зарядом – свыше 40 километров. А активно-реактивным – свыше 50. Способна производить 6 выстрелов в минуту.

Из несомненных достоинств САУ – автоматическое наведение по карте. Остальные характеристики строго засекречены.

"Цветник"

Украинский комплекс управляемого артиллерийского вооружения, разработанный научно-производственным комплексом "Прогресс" и ЦКБ "Точность"

Осколочно-фугасный боеприпас с лазерной головкой самонацеливания. Снаряд 152-го калибра может попасть в мишень на расстоянии до 20 километров. Его цели – танки, бронетехника, пушки, командные пункты, даже движущаяся цель в зоне поражения, поскольку полет можно корректировать с помощью лазера.

"Цветник"

Предназначен для артиллерийских систем типа гаубицы "Мста-С", 2С3М "Акация". Способен поражать цели, двигающиеся со скоростью до 10 м/с.

Ранее "Цветник" на 40% изготавливали из российских деталей. После модернизации характеристики значительно улучшились.

17 декабря 2018 года было объявлено, что работы над 152-мм вариантом снаряда завершены и возможно начать его серийное производство.

"Сокол"

Разведывательно-ударный комплекс, основывается на проекте ПАО "Черниговский завод радиоприборов", который реализуется совместно с польской компанией WB Electronics SA.

"Сокол"

Состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия.

Комплекс состоит из двух беспилотных комплексов с польским корнями. Первый – ударный беспилотник Warmate, который может поражать цели на расстоянии до 30 км. Его максимальное время нахождения в воздухе – 30 минут, а скорость – 80 км/час.

Другим является разведывательный FlyEуе, с помощью которого можно осуществлять разведку на расстоянии 50 км.

"Сокол" размещен на нескольких бронеавтомобилях "Козак-2М" предприятия "Практика".

"Колибри"

О переносном зенитно-ракетном комплексе известно не так уж и много, хотя его разработкой занялись еще в 2010 году, но очень скоро все разговоры о комплексе сошли на нет. Главной особенность ПЗРК "Колибри" на то время считалась оптическая головка самонаведения УА-424. Предполагалось, что "Колибри" сможет поражать цели дальность до 5 км, и сбивать летательные аппараты на высоте до 3 км.

По состоянию на 2012 год это были довольно внушительные характеристики, но время не стояло на месте, например, у ПЗРК "Игла", который есть на вооружении ВСУ, и который должен был заменить "Колибри", после модернизации дальность поражения целей составляет уже 5,2 км, вместо 3,5 км.

ПЗРК "Колибри" facebook/KabminUA

Существует мнение экспертов, что разработчикам "Колибри" таки удалось совершить прорыв, и в 2019 году мы сможем увидеть действительно впечатляющие данные о новом ПЗРК.

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