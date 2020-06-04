ВСУ отбили атаку на Донбассе: у оккупантов потери

В среду, 3 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пошли в атаку и понесли потери. По данным разведки, ранен минимум один террорист.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что потерь среди украинских защитников не было. Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Обстрелы в ООС
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя. Российские наемники использовали вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Карта
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Возле Широкиного враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки стрелял из крупнокалиберных пулеметов.
"Украинские защитники для прекращения враждебной активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства", – подчеркнули в штабе ООС.
Ранее OBOZREVATEL писал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины запустили патриотичный флешмоб "Нация сквозь столетия".
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