ВСУ отбили атаку на Донбассе: у оккупантов потери

В среду, 3 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пошли в атаку и понесли потери. По данным разведки, ранен минимум один террорист.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что потерь среди украинских защитников не было. Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы в ООС ru.slovoidilo.ua

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал наши позиции неподалеку Павлополя. Российские наемники использовали вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Карта mediarnbo.org

Возле Широкиного враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановки стрелял из крупнокалиберных пулеметов.

"Украинские защитники для прекращения враждебной активности в ответ решительно использовали дежурные огневые средства", – подчеркнули в штабе ООС.

Ранее OBOZREVATEL писал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины запустили патриотичный флешмоб "Нация сквозь столетия".

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