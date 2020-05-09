ВСУ 9 мая освободили Мариуполь от оккупантов России: в сети показали знаковое видео

Шесть лет назад, 9 мая 2014-го, украинские военные завершили освобождение Мариуполя от российских террористов.

Знаковым видео в Facebook поделился паблик "Баба и кот", призвав украинцев помнить также об этой победе.

Мариуполь весной 2014-го находился под оккупацией в течение месяца, а 6-9 мая ВСУ провели в городе жесткие антитеррористические меры.

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