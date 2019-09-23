Трамп впервые встретится с Зеленским: что может получить Украина от США

Долгожданная встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ключевыми темами переговоров станут ситуация на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Чего ожидать Украине от столь важной встречи – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского на сессии Генассамблеи ООН.

Главными темами в переговорах обозначены ситуация на Донбассе и привлечение американских инвестиций в украинскую экономику.

Это станет первой встречей украинского и американского лидеров после избрания Владимира Зеленского президентом Украины.

По результатам переговоров Украина может получить от США расширение материально-технической военной помощи.

Дата назначена

Анонс о предстоящей встрече лидеров США и Украины еще 19 сентября опубликовали на официальном сайте Белого дома. Отмечается, что соглашение о встрече было достигнуто в результате телефонного разговора Зеленского и вице-президента США Майка Пенса.

Майк Пенс и Владимир Зеленский

"Вице-президент обсудил предстоящую встречу президента Трампа с президентом Зеленским на следующей неделе (с 23 сентября. – Ред.) на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Вице-президент подтвердил неизменную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

Ранее о запланированной встрече в кулуарах 16-й ежегодной встречи YES в Киеве сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк. Он подчеркнул важность поддержки США Украины в реформах и усилении сектора обороны и безопасности, назвав Америку одним из наиболее важных партнеров.

Данилюк отметил, что президенты непременно обсудят вопрос стабилизации ситуации на востоке Украины и надеется на продуктивные переговоры между Зеленским и Трампом.

Украинский президент начнет свой визит в Нью-Йорк в понедельник, 23 сентября. Его выступление на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций запланировано на 25 сентября в 16:00 по киевскому времени.

Именно в этот день запланирована встреча между Зеленским и Трампом, сообщили в Офисе президента Украины.

По его словам, помимо ситуации на Донбассе и привлечения американских инвестиций в украинскую экономику, Трамп в ходе разговора затронет и тему проведения расследования в отношении Burisma.

Это станет первой личной встречей лидеров США и Украины после избрания Владимира Зеленского президентом Украины в апреле этого года.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

После официального анонса Белого дома, помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд дала украинскому президенту несколько советов, на каких вопросах стоит сосредоточится Зеленскому.

"Я думаю, что один из самых интересных способов, которым Зеленский может начать разговор с Трампом, – убедиться, что наш президент понимает обязательства Зеленского по приватизации в экономике и движению в направлении земельной реформы. А это значит, что сейчас в США появляется прекрасная возможность инвестировать в Украину и помочь вам с экономическим ростом, благосостоянием, помочь с более европейским стилем в экономике", – считает Нуланд.

Виктория Нуланд

Она подчеркнула, что это должно усилить 93% мирной территории Украины и сделает ее еще более привлекательным магнитом для возвращения оккупированных регионов.

"Что касается безопасностной ситуации, думаю, Зеленский должен дать президенту Трампу понять, что санкции, которые мы наложили, дают необходимый рычаг влияния, чтобы посадить Путина за стол переговоров. Должен дать понять, что эти санкции должны продолжаться, и если президент Путин начнет достигать с вами прогресса, то можно будет думать об их снятии, но только в том случае, если это будет реальный прогресс", – добавила она.

Нуланд подчеркнула, что если глава РФ Путин будет продолжать свою линию и не пойдет на переговоры, то санкции должны остаться.

Чего ждать от переговоров

Одной из ключевых тем переговоров несомненно является разрешение конфликта на Донбассе и военная поддержка США.

По мнению международного эксперта Юлии Осмоловской, от встречи Зеленского с Трампом, нам очень было бы важно вынести несколько важных месседжей.

"Для Украины важно было бы получить заверения в том, что США будут рассматривать возможность предоставить нам статус союзника вне НАТО. Затем, хотелось бы получить ясность по форматам, в которых США смогут участвовать в контексте урегулирования кризиса в украинско-российских отношениях. Это может быть или возобновления консультаций в Будапештском формате, или продолжение трека двустороннего сотрудничества, или возможность присоединения США к "нормандскому формату". Хотя позиция США пока не предусматривает ее вхождения в любой формат", – говорит она.

Кстати, тема встречи лидеров нормандской четверки также может стать одной из главных на переговорах между американским и украинским президентами, считает международник Андрей Бузаров. Особенно, что касается последних событий, из-за которых запланированный на конец сентября саммит откладывается на неопределенный срок.

"Это тема будет обсуждаться, она очень важна. Я думаю, что у Трампа есть своя собственная позиция по этому поводу и американская сторона заинтересована в поиске компромисса. Возможно уже даже есть какой-то план, и я думаю, что Трамп обсудит с Зеленским различные варианты решения конфликта на Донбассе", – сказал Бузаров в комментарии OBOZREVATEL.

Дональд Трамп

Что касается сферы безопасности, международник уверен, что встреча Зеленского и Трампа поспособствует увеличению финансовой военной помощи со стороны США.

"Думаю, что сотрудничество в сфере безопасности будет однозначно расширено. Стороны заинтересованы в расширении и материально-технической помощи со стороны США. И с этим нет проблем ни в Конгрессе, ни у Трампа. Я думаю, что уже со следующего года, а может и этого, размер этой помощи будет увеличен", – заявил он.

Бузаров отметил и важность захода американских инвестиций в украинскую экономику, но на данный момент это будет зависеть от проведения реформ в сфере борьбы с коррупцией, открытие рынка земли и другие. Эти аспекты также будут обсуждаться.

Помимо сферы безопасности и экономики, есть вероятность того, что на встрече будут говорить и про энергетический сектор, считает эксперт-международник Андрей Каракуц.

"Конечно, они поговорят на тему решения конфликта на Донбассе, но еще есть энергетические вопросы, касающиеся поставок американской нефти, есть вопросы и "Северного потока-2". Есть общие оборонные интересы, в частности поставки американского оружия в Украину, разработка совместных образцов оружия, достаточно велик пласт вопросов именно по безопасности", – сказал в комментарии OBOZREVATEL международник.

К тому же, урегулирования вопроса конфликта на Донбассе станет для Трампа очень полезной демонстрацией успеха на международном уровне перед президентскими выборами в США, отметил он.

В экономической сфере, Украине тоже есть чем заинтересовать США, уверен Каракуц.

"Зеленскому нужно показать, что Украина может выступать союзником, может выступать покупателем американских товаров, может стать хорошим направлением для американских инвестиций. Есть очень много вещей, которые можно предложить американскому бизнесу для того, чтобы он сюда заходил и получал прибыль", – объяснил международник.

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