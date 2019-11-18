Встреча Путина и Зеленского: в Кремле назвали окончательную дату

В Кремле подтвердили, что саммит в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже. В рамках подготовки к нему у президента России Владимира Путина на 18 ноября намечен телефонный разговор.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс". При этом он ушел от ответа на вопрос об ожиданиях Москвы от предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки", среди которых и президент Украины Владимир Зеленский.

"Телефонный разговор будет во многом связан с подготовкой к "нормандскому формату", который сейчас запланирован на 9 декабря. Это действительно так, подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию", – сказал он.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

По словам Пескова, для российской стороны это очень важная и долгожданная встреча.

"Ей предшествовал достаточно длительный период перед тем, как она была запланирована. Был очень большой перерыв – это мы с сожалением констатируем – в работе "нормандского формата", – заявил пресс-секретарь Путина.

Поэтому подчеркнул, что не намерен высказывать какие-то ожидания от возможной встречи лидеров "нормандской четверки".

"Давайте не будем ни завышать их, чтобы потом не разочаровываться, но в то же время не стоит их и занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

СМИ сообщили, что Зеленский и Путин могут встретится в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

В Кремле опровергли обе даты, заверив, что встреча должна состояться до конца года.

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что встреча в "нормандском формате" состоится в конце ноября.

15 ноября пресс-служба Офиса президента Украины сообщила, что саммит в "нормандском формате", в рамках которого должны встретиться президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, состоится 9 декабря в Париже.

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