Внефракционный народный депутат, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза ярко отреагировал на нападки российских пропагандистов в кулуарах.

Подтверждающее видео появилось в YouTube. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, журналисты из России, прерывая интервью Березы украинским изданиям, попросили его дать комментарий. Нардеп в ответ сказал: "Еще раз меня толкнете, разобью морду!"

Борислав Береза Скриншот из видео

Однако и это не остановило пропагандистов. Они побежали за Березой, спросив, может ли он поговорить с ними на английском, на что тот дал согласие.

"Скажите вашу позицию по России", – обратились к Березе.

"All Russians are bastards. All Russian government are bastards" ("Все русские – ублюдки. Всё русское правительство – ублюдки" – Ред.), – ответил он.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

На слова Березы тут же отреагировал муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая не раз вступала в перепалки с нардепом, Евгений Попов.

"Это не просто фрик по фамилии Бляхер. Это представитель Украины, член делегации Украины в ПАСЕ. И это существо говорит нам: "Все русские – ублюдки". Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна", – высказался он в Twitter.

Это не просто фрик по фамилии Бляхер. Это представитель Украины, член делегации Украины в ПАСЕ. И это существо говорит нам: "Все русские ублюдки". Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна. pic.twitter.com/3pFiX4dnom — Evgeny Popov (@POPOVRTR) 25 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от БПП, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, назвав президента РФ Владимира Путина "гопником".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!