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"Все русские – ублюдки!" Береза феерично приструнил пропагандистов Путина в ПАСЕ. Видеофакт

12.9тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Борислав Береза ярко отреагировал на нападки российских пропагандистов в кулуарах.

Подтверждающее видео появилось в YouTube. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, журналисты из России, прерывая интервью Березы украинским изданиям, попросили его дать комментарий. Нардеп в ответ сказал: "Еще раз меня толкнете, разобью морду!"

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Борислав Береза

Борислав Береза

Скриншот из видео

Однако и это не остановило пропагандистов. Они побежали за Березой, спросив, может ли он поговорить с ними на английском, на что тот дал согласие.

"Скажите вашу позицию по России", – обратились к Березе.

"All Russians are bastards. All Russian government are bastards" ("Все русские – ублюдки. Всё русское правительство – ублюдки" – Ред.), – ответил он.

"Все русские – ублюдки!" Береза феерично приструнил пропагандистов Путина в ПАСЕ. Видеофакт

Скриншот из видео

"Все русские – ублюдки!" Береза феерично приструнил пропагандистов Путина в ПАСЕ. Видеофакт

Скриншот из видео

На слова Березы тут же отреагировал муж российской пропагандистки Ольги Скабеевой, которая не раз вступала в перепалки с нардепом, Евгений Попов.

"Это не просто фрик по фамилии Бляхер. Это представитель Украины, член делегации Украины в ПАСЕ. И это существо говорит нам: "Все русские ублюдки". Не предлагаю вам его ненавидеть. Он не заслужил ваших чувств. Информирую. С такой украинской властью сейчас имеет дело наша страна", – высказался он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от БПП, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, поставил на место российскую пропагандистку Ольгу Скабееву, назвав президента РФ Владимира Путина "гопником".

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Борислав Береза
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
На фото лицо свидомита не обезображенное интеллектом
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Понятия "представитель украины" и "культура" несовместимы априори
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Куцырь Дмитрий, согласен.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Крымчанин Юрий, Юрий, рагуль не значит украинец
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ivanov koly
ivanov koly
как говорят:" русский тебя в дом пригласит, накормит.напоит, спать уложит, а ночью возьмет и зарежет
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Павлов Дмитрий, Вы- нацистский ублюдок !
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
ivanov koly, но своих женщин, турецкому султану не продаст
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