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27 мая • обновлено в 22:17
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"Все разрушилось за несколько лет": в Крыму из-за засухи обмелело озеро Бугаз

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Засуха в Крыму привела к тому, что озеро Бугаз неподалеку от Судака обмельчало настолько, что по нему пешком ходят утки.

Как говорится в блоге Заремы Сеитаблаевой (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности) на "Крым. Реалии". Она передает слова местных жителей, которые уверяют, что еще несколько лет назад Бугаз был полноводным водоемом, богатым рыбой и с водой, пригодной для питья.

"Сейчас на дороге, ведущей к озеру, стоит табличка, что купание и лов рыбы запрещены, а штраф нарушителям оценили в 200 рублей. Когда я была на озере, то не увидела там ни одного рыбака, но, как опять же рассказали местные, рыбаков нет, потому что из водоема исчезла рыба. Зато теперь озеро заросло водорослями и стало походить на болотце, купаться в нем вряд ли возможно. Если несколько лет назад здесь отдыхали перелетные птицы, то сейчас они минуют водоем", – пишет Зарема.

В Крыму из-за засухи обмелело озеро Бугаз

В Крыму из-за засухи обмелело озеро Бугаз

Крым. Реалии

По её словам, это все происходит из-за "бездумного выкачивания подземных вод в последние шесть лет". Собственно, поэтому родники, питающие озеро, пропали или обмелели.

"Природа Крыма очень уязвима, хрупка, ее становление шло тысячелетиями, а теперь рушится за несколько лет. Бездумное выкачивание подземных вод Крыма за последние шесть лет привело к резкому падению их уровня и, соответственно, к пересыханию очень многих крымских родников", – написала Зарема.

В Крыму из-за засухи обмелело озеро Бугаз

В Крыму из-за засухи обмелело озеро Бугаз

Крым. Реалии

В Крыму из-за засухи обмелело озеро Бугаз

В Крыму из-за засухи обмелело озеро Бугаз

Крым. Реалии

Ранее весной у озера бушевала растительность, а водой из озера орошали виноградники.

"Весной это озеро разливалось широко по округе, превращаясь в большой, чистый и вызывающий восхищение даже у местных водоем. Здесь сразу появлялась сочная растительность, радуя глаз и даря травникам целебные сборы ароматных трав. Много лет водой из озера орошали окрестные виноградники Солнечной долины, кстати, аборигенных сортов. Воды хватало на все и всем. Но засуха и нещадное потребление подземных вод привели к усыханию озера", – местный краевед.

По его словам, раньше по озеру можно было проплыть на лодке, а сейчас оно так обмелело, что по нему пешком ходят утки. Кроме того, неутешительные прогнозы экологов и на будущее. Они считают, что озеро вряд ли когда-нибудь станет прежним, так как кроме дождевых вод у него больше нет подпитки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на полуостров Крым надвигается экологическая катастрофа.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Краматорск
Теги
Новости Крыма Крым без воды Крым
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