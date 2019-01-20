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''Все разрушилось'': Онуфрий призвал украинцев ''хранить верность'' Московскому патриархату

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Глава РПЦ в Украине митрополит Онуфрий призвал православных верующих Украины хранить верность УПЦ Московского патриархата.

Об этом он заявил в воскресенье после литургии в Покровском соборе Борисполя, сообщает российский "Интерфакс".

"Некоторые озлобляются, некоторые шатаются - идут из одного "лагеря" в другой. Вы знаете, что никуда не надо идти, у нас уже есть путь, который прошли наши предки, и мы идем тем же путем. Мы никуда не сворачиваем - ни налево, ни направо. Я это говорю в отношении веры", - сказал Онуфрий.

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Митрополит РПЦ в Украине уверен, что новосозданная Украинская православная церковь не продержится долго.

Онуфрий

Онуфрий

ТАСС

"Сейчас желают сделать свои такие управляемые церкви, которые бы управлялись людьми, а не богом. Если Церковь будет управляться человеком - это не будет Церковь, это будет политическая партия. Ее существование будет настолько долгим, насколько эта политика будет на вершине человеческой, общественной жизни. А мы уже видели много политиков и политических партий, которые были сильные, мощные, экономически богатые, а все это ушло в историю, все разрушилось. Но Церковь есть и будет", - считает он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
смерть росийским попам -выплядкам окупантам! чемодан вокзал расея выплядки! смерть террористам! война до полной победы
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
анухрий, поздно пить боржоми, ваше время вышло! собрали манатки и марш за паребрик!
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