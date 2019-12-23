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23 декабря • обновлено в 16:04
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"Все превращается в дер*мо!" В сети показали реалии "русского мира" в Донецке

2.8т
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Жители временно оккупированного Россией Донецка показали, как сейчас выглядит центр города, который наиболее пострадал в результате обстрелов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Zello-XOXMA в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Жил такой себе Донецк, "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг – бац!! И его "асвабадили", – говорится в подписи под роликом.

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В сети показали реалии "русского мира" в Донецке

В сети показали реалии "русского мира" в Донецке

Скриншот с видео

При этом подчеркивается, что подобное происходит с каждой территорией, на которую приходит "русский мир" – "ее ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона".

Так, на кадрах показан центр Донецка – в частности полностью разрушенные здания одного из автомобильных салонов и супермаркета Metro. От второго после того, как террористы "ДНР" разграбили его еще в 2014 году, остались только бетонные конструкции.

Так магазин выглядел до обстрела в 2014 году

Так магазин выглядел до обстрела в 2014 году

twitter.com/ZelloXoxma

"Количество осколков здесь реально зашкаливает!" – отметил автор видео.

Все, что осталось от Metro в Донецке

Все, что осталось от Metro в Донецке

twitter.com/ZelloXoxma

Со своей стороны подписчики добавили, что это и есть те реалии "русского мира", которых так хотели некоторые местные жители, выступавшие за создание "Л/ДНР".

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

twitter.com/ZelloXoxma

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

twitter.com/ZelloXoxma

"Думаю, что каждый получил то, что заслужил?", "Абхазия повторилась", "Что значит повторилась? Это не случайность! Это чертеж, по которому делают "русский мир". Не надо считать этих людей профанами, они эксперты в подобном строительстве", "Комендантский час и убийцы с оружием при власти", "Потому что там, где "русский мир", все превращается в дерьмо", "Россия, если так будет продолжатся, будет скоро колонией США, Европы... соответственно "ДНР", "ЛНР" тоже пойдут под раздачу", "Донецк превратился просто в российский полигон, а на полигоне не нужна инфраструктура", "А так хотелось "русского мира", "Так многие хотели с Раиссией, пусть хлебают счастье полной ложкой", "В конце видео на земле лежит вата – очень символично", – комментируют пользователи.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

twitter.com/ZelloXoxma

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

twitter.com/ZelloXoxma

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

twitter.com/ZelloXoxma

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский блогер съездил в оккупированный Донецк, где посетил "Донбасс Арену", показав фотографии опустевшего при "ДНР" сооружения. По словам автора, через 5 лет стадион окончательно умрет.

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Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Тег
ОРДЛО
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Червоний Данило
Червоний Данило
россия, русский мир, напоминает деревянный сарай с дыркой, в которой кучей наложено многовековое гов-но!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
сами в себя стреляли? ну-ну... надеюсь, скоро вы в Киеве сами в себя стрелять будете, и центр Киева будет также выглядеть...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Бaндеровским отродья! Это же вы и разбомбили! Русский мир придёт в Донбасс, когда вы оттуда уберетесь! Хотите посмотреть на русский мир - поезжайте в Крым!
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