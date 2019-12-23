"Все превращается в дер*мо!" В сети показали реалии "русского мира" в Донецке

Жители временно оккупированного Россией Донецка показали, как сейчас выглядит центр города, который наиболее пострадал в результате обстрелов.

Соответствующее видео опубликовано на странице Zello-XOXMA в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Жил такой себе Донецк, "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг – бац!! И его "асвабадили", – говорится в подписи под роликом.

В сети показали реалии "русского мира" в Донецке Скриншот с видео

При этом подчеркивается, что подобное происходит с каждой территорией, на которую приходит "русский мир" – "ее ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона".

Так, на кадрах показан центр Донецка – в частности полностью разрушенные здания одного из автомобильных салонов и супермаркета Metro. От второго после того, как террористы "ДНР" разграбили его еще в 2014 году, остались только бетонные конструкции.

Так магазин выглядел до обстрела в 2014 году twitter.com/ZelloXoxma

"Количество осколков здесь реально зашкаливает!" – отметил автор видео.

Все, что осталось от Metro в Донецке twitter.com/ZelloXoxma

Со своей стороны подписчики добавили, что это и есть те реалии "русского мира", которых так хотели некоторые местные жители, выступавшие за создание "Л/ДНР".

Скриншот комментариев twitter.com/ZelloXoxma

Скриншот комментариев twitter.com/ZelloXoxma

"Думаю, что каждый получил то, что заслужил?", "Абхазия повторилась", "Что значит повторилась? Это не случайность! Это чертеж, по которому делают "русский мир". Не надо считать этих людей профанами, они эксперты в подобном строительстве", "Комендантский час и убийцы с оружием при власти", "Потому что там, где "русский мир", все превращается в дерьмо", "Россия, если так будет продолжатся, будет скоро колонией США, Европы... соответственно "ДНР", "ЛНР" тоже пойдут под раздачу", "Донецк превратился просто в российский полигон, а на полигоне не нужна инфраструктура", "А так хотелось "русского мира", "Так многие хотели с Раиссией, пусть хлебают счастье полной ложкой", "В конце видео на земле лежит вата – очень символично", – комментируют пользователи.

Скриншот комментариев twitter.com/ZelloXoxma

Скриншот комментариев twitter.com/ZelloXoxma

Скриншот комментариев twitter.com/ZelloXoxma

Жил такой себе Донецк "угнетенный" Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац!! И его "асвабадили"!

Что становится с территорией, когда туда приходит русский мир? Там вас ждет разруха, гнетущая мгла и серая зона. pic.twitter.com/h7xipuaj33 — Zello-XOXMA (@ZelloXoxma) 22 декабря 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский блогер съездил в оккупированный Донецк, где посетил "Донбасс Арену", показав фотографии опустевшего при "ДНР" сооружения. По словам автора, через 5 лет стадион окончательно умрет.

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