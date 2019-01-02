''Все – фейк!'' Крымчанам открыли глаза на последствия ''русского мира''

Все, что происходит на аннексированном полуострове Крым после его захвата россиянами в 2014 году, не имеет юридической силы.

Эту тему подняли в местных пабликах при обсуждении возможности оформления украинских документов. "В Крыму после оккупации все – фейк. Замужество, смена фамилии, свидетельства о рождении детей – все ненастоящее", – пишут разочарованные жители полуострова.

При этом некоторые крымчане активно пытаются обмануть украинское законодательство и сделать себе документы для выезда за границу.

Аннексия Крыма Новости N

В Крыму после оккупации все - фейк. Замужество, смена фамилии, свидетельства о рождении детей - все ненастоящее. pic.twitter.com/bzFonvFqQ7 — Kosstik (@Kosstik8) 1 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупационная власть аннексированного Крыма похвасталась открытием трассы "Таврида" на 70-километровом участке между Феодосией и Керчью.