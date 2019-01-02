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''Все – фейк!'' Крымчанам открыли глаза на последствия ''русского мира''

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Все, что происходит на аннексированном полуострове Крым после его захвата россиянами в 2014 году, не имеет юридической силы.

Эту тему подняли в местных пабликах при обсуждении возможности оформления украинских документов. "В Крыму после оккупации все – фейк. Замужество, смена фамилии, свидетельства о рождении детей – все ненастоящее", – пишут разочарованные жители полуострова.

При этом некоторые крымчане активно пытаются обмануть украинское законодательство и сделать себе документы для выезда за границу.

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Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

Новости N

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупационная власть аннексированного Крыма похвасталась открытием трассы "Таврида" на 70-километровом участке между Феодосией и Керчью.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Московский клоп , повесил крым себе на шею думал медалька , а оказался камнем . Года не прошло и мост уже трещит 😂 . Боюсь представить что дальше будет )
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Пидерация украла крым а радости никакой одни проблемы . Туристов нет , пляжи пустые , гостиницы закрываются , превратили крым в памойку . Мост построили а толку никакого никто в руский крым не хочет ехать , пазорище 😂
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Единственный фейк - это Украина)))
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