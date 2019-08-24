"Все буде Україна!" На Донбассе передали "привет" оккупантам в День независимости

Партизаны на Донбассе расклеили по Луганску наклейки с поздравлениями ко Дню независимости Украины.

Об этом у себя в Facebook сообщил главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

"Все будет Украина!", - передают наши люди поздравления с оккупированных территорий. С праздником Независимости дорогие братья и сестры!!!", — написал он.

Его пост вызвал бурную реакцию среди подписчиков. "Нужно было залепить все этими наклейками...Жаль мало людей которые не боясь это делают... Разом сила!", "Слава нации!", "Смерть врагам!", — порадовались в комментариях.

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