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18 октября • обновлено в 15:06
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"Врун!" Украинский блогер разоблачил Шария. Видео

1.5т Читать материал на украинском

Блогер и журналист Валентин Ковалевский выпустил новое видео под названием "Шустер VS Шарий: кто в итоге облажался?", в котором доказывает некоторые недостоверные данные в блогах Анатолия Шария.

Ролик вышел на его Youtube-канале. Под прицел Ковалевского попал блог Шария, в котором он анализирует программу Савика Шустера "Свобода слова", на эфир которой он пригласил атошников Романа Шрайка (Рахмана) и Владимира Жемчугова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Шарий предоставил видео допроса Рахмана боевиками непризнанных республик, в котором они якобы упрекают Рахмана за стрельбу по районам Донецка.

Валентин Ковалевский, Анатолий Шарий

Валентин Ковалевский, Анатолий Шарий

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Ковалевский же в своем видео засомневался в его подлинности. Он предположил, что оно может быть смонтированным или же быть полученным напрямую от боевиков или от Российской Федерации. Ковалевский доказал, что видео допроса Рахмана появилось в интернете на нескольких площадках в одно и то же время 9 декабря 2015 года. Оказалось, что оригинал этого видео первым появился на официальном канале Анатолия Шария.

Вторым гостем "Свободы слова" стал Владимир Жемчугов, герой Украины. Шустер представляя гостя, назвал его луганским партизаном, и отметил, что он подорвал себя на мине, чтобы не сдаться террористам. Шарий, в свою очередь, утверждал, что Жемчугов соврал, рассказывая о подрыве на мине. Тут же Ковалевский опять уличил Шария в обмане, предоставив документы с официального сайта президента. В них, действительно, говорится о том, что Жемчугов решил подорвать себя на мине во избежание плена.

Как писал OBOZREVATEL, скандальный блогер Анатолий Шарий публично унизил телеведущую Янину Соколову, обвинив ее в том, что она якобы выдумала историю с болезнью раком ради продвижения нового проекта.

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Персона
Анатолий Шарий
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Люлька Андрій
Люлька Андрій
Ви довбні? таку ахінєю публікувати, всім відомо що це Жемчугов аферюга,та пропагандист пороха, пам`ятаю як він роз`їджав по учбовим закладам та агітував за пороха.
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руденко евгений
руденко евгений
"Ковалевский же в своем видео засомневался в его подлинности. Он предположил..." - предположение - это хорошее "доказательство"!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Вот уж разоблачил, так разоблачил. Мощно, феерично, безапелляционно.
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