Время шорт и бретелек: синоптик дала жаркий прогноз погоды на выходные в Украине

В ближайшие выходные в Украине прогнозируют жару и местами дожди.

В ближайшие выходные, 8-9 августа, в Украине ожидается жаркая летняя погода почти без осадков.

Незначительные дожди местами вероятны только в западных и северных регионах. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Выходные в Украине будут хорошими. Солнце, белые облака, прекрасные ночные +15... +22 и настоящие летние дневные +26... +33 градуса", – прокомментировала она.

По ее словам, в субботу осадки могут пройти вокруг Карпат, а в воскресенье – дожди, местами с грозами, вероятны на севере и западе.

На юге, востоке и в центре в выходные будет сухо. И только со следующей недели дождей, причем не только в этих регионах, станет больше, а жара спадет.

Карта погоды в Украине 8-9 августа (Facebook Наталья Диденко)

В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до +26... +28 градусов. Суббота будет сухой и ясной, а в воскресенье есть вероятность дождя с грозой.

Ощутимее снижение температуры воздуха, подчеркнула синоптик, в столице предполагается 12-13 августа.

"Не забывайте крем от солнца, средства от комаров, шляпки, кепки, пледы, зарядки для телефонов, защитные маски и санитайзер, сачки для бабочек, надувные уточки, оставить побольше корма и свежей воды для кота. Время шорт и бретелек – продолжается", – радостно подытожила свой прогноз Диденко.

Прогноз синоптика (Facebook Наталья Диденко)

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что август в Украине будет умеренно теплым, средняя месячная температура будет находиться в пределах нормы. Кроме этого, ожидается дефицит осадков, а в отдельных районах дождей может не быть вообще.