"Время пошло!" Украинский политзаключенный внезапно обратился к Зеленскому

В день рождения украинского политзаключенного Павла Гриба его отец опубликовал обращение парня к президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим представителям власти.

В нем узник Кремля призывает политиков решить судьбу незаконно удерживаемых в тюрьмах страны-агрессора украинцев и заставить Россию пойти на прямые переговоры по этому вопросу. Криком души сына Игорь Гриб поделился на своей странице в Facebook. Письмо датировано 17 июня.

Ниже приводим полный текст обращения без изменений.

Павел Гриб Politeka.net

Уважаемая общественность!

Я, Павел Гриб, украинский патриот, осужденный за содействие террористической деятельности на шесть лет лишения свободы, вместе со всеми политическими узниками от имени всех украинских военных, политзаключенных путинского режима обращаюсь к украинской власти, президенту Украины, депутатам Верховной Рады, правительству Украины – решите, наконец, нашу судьбу! Со времени первого и пока единственного обмена заключенными со страной-агрессором, когда были освобождены из плена три человека, прошло уже немало времени. Количество политзаключенных, к сожалению, только увеличивается. Сейчас их более 100 человек, которые истязаются каждый день в изоляторах и лагерях от оккупированного Крыма до поселения Уптар Магаданской области за то, что в свое время бросили вызов врагу и его агрессии, нас заставляют страдать, издеваются над нашим достоинством и нашим характером, провоцируют, всячески давят на нас, чтобы мы сдались, предали и разочаровались в том, за что боремся, во что верим. Но, несмотря на все, остаемся верными нашей идее и Родине, за которую нам не жалко отдать самое ценное – нашу жизнь.

Я призываю и обращаюсь к общественности, деятелям культуры, военным, националистам, волонтерам и капелланам, землячествам каждого края, всем неравнодушным к нашей судьбе украинцам – не оставайтесь в стороне и не забывайте заключенных! Скажите свое слово о нас – дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ. Надо донести правду о преследовании патриотов Украины спецслужбами Московии!

Так дальше продолжаться не может, и необходимо заставить врага начать переговоры. Сколько должно быть еще заключено ни в чем не виновных людей, чтобы дело, наконец, было? Две, три, четыре сотни? Неужели мало, что сломали жизнь и здоровье стольким украинцам? Ранее невозможно было представить себе такое – заключенных больше сотни, а сейчас даже страшно подумать – это уже есть.

В начале этого года не стали за всевозможными хлопотами, событиями и выборами замечать, как заключают и мучают все больше и больше новых патриотов, значит, этим уже никого не удивишь. Это не должно стать ни в коем случае обыденной нормой жизни. Это не должно быть обычным событием – лишили свободы еще одного человека. Мы не должны этого допустить.

Я и все заключенные убеждены, что нет. Какое бы разочарование в Украине ни было, какая бы власть на волне этого разочарования не пришла, ее долг – освободить пленных и политзаключенных, не допустить новых, закрыв после этого государственную границу с Московией и Беларусью и разорвав дипломатические отношения со всеми враждебными странами. Этого мы требуем. Любая власть должна нас слышать. Любая другая политика в этом направлении является государственной изменой. Мы также уверены, что украинские патриоты никакой измены не допустят. Все пленные и политзаключенные на это надеются и верят в победу.

Мы ждем официальной реакции и, главное, действий власти. Время пошло. Пообещали – работайте. Слава украинской нации!

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