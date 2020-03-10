Врачи объяснили, почему коронавирус реже убивает женщин и детей

Мужчины гораздо чаще умирают от коронавируса, чем женщины. Угроза для детей также является существенно меньшей.

Как передает ВВС, от вируса умерло 2,8% заболевших мужчин, а женщин – 1,7%. Детей и подростков умерло 0,2%. Но среди людей, старше 80 лет, этот показатель почти 15%.

"Частично, причина в том, что состояние здоровья мужчин обычно хуже, чем у женщин, из-за выбора образа жизни, например, курения", – пояснили эксперты.

Отмечается, что женщины лучше вырабатывают антитела во время вакцинации против гриппа.

На ранних стадиях вспышки дети меньше рискуют заразиться вирусом. У них вирус в целом протекает в легкой форме. Также на статистике сказывается забота родителей о детях.

Коронавирус. Иллюстрация korrespondent.net

Как писал OBOZREVATEL, в связи со скоростью распространения коронавируса угроза пандемии становится все более реальной.

Всего коронавирусом заболело более 110 тысяч человек в 104 странах мира.

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