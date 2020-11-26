Врач сказала, где наибольший риск заразиться COVID-19 на новогодние праздники

Походы друг к другу в гости на новогодние праздники более рискованны в плане инфицирования коронавирусом, чем поход на елку.

Как сказала в комментарии ТСН врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, лучше просто погулять по улице или сходить на каток, потому что там люди на свежем воздухе и на достаточно большом расстоянии друг от друга.

"Единственное, что смущает, так это походы людей в гости друг к другу, потому что новогодние праздники точно не обойдутся без гостей, без поездок к бабушкам и дедушкам. Но, к сожалению, это страна контролировать никак не может, поэтому остается надеяться на ответственность каждого человека за свою семью, потому что как раз такое пребывание друг у друга в гостях – оно более рискованное, чем просто поход на елку", – отметила она.

По мнению врача, хождение друг к другу в гости вызывает наибольший риск инфицирования.

"Мы рискуем увидеть большой подъем заболеваемости после новогодних и рождественских праздников не из-за елки, не из-за гуляния на улице, а именно потому, что все будет закрыто и люди будут ходить друг к другу в гости", – подчеркнула Сояк.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель министра здравоохранения, избранный депутат Киевского городского совета Александр Линчевский сделал прогноз, что по состоянию на 31 декабря в Украине может сложиться катастрофическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом.