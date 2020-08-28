Врач сказал, как снизить риск заражения ребенка COVID-19 в школе

Соблюдение санитарных рекомендаций для школ не убережет от заражения детей коронавирусом, но уменьшит его риск.

Об этом в блиц-интервью на телеканале Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. "Первое – нужно следить за здоровьем детей, и в том случае, если у них есть проявления каких-то респираторных заболеваний, все-таки в школу не отпускать", – сказал он.

Медик перечислил еще несколько правил, которых следует придерживаться. В частности, родителям он посоветовал обмениваться информацией в школьном чате о случаях заболеваний детей. Это позволит классному руководителю вовремя принять решение об изоляции школьников.

По словам Курпиты, у детей следует формировать привычку часто мыть руки, соблюдать дистанцию, а также избегать совместного пользования теми или иными предметами. Классы должны периодически проветриваться.

По словам врача, детям следует объяснять, что требования учителя по соблюдению определенных норм касаются, прежде всего, здоровья.

Полную версию блиц-интервью с Владимиром Курпитой читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины внесло изменения в противоэпидемические мероприятия во время обучения в школах из-за эпидемии коронавируса. Стало известно, как будут работать школы с 1 сентября.

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