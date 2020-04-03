Украина не готова к коронавирусу! Врач предупредил о "катастрофе"

В ситуации пандемии коронавируса COVID-19 "советская" система здравоохранения в Украине представляет большую опасность для жизни и здоровья граждан.

Такое заявление в комментарии OBOZREVATEL сделал директор Бориспольского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок. По его словам, история с отказом в госпитализации тяжелого больного с коронавирусом продемонстрировала, что "нет четкого алгоритма взаимодействия, четкой логистики с бригадами скорой помощи, с больницами, которые будут принимать, с врачами. Нет четкого алгоритма, кому надо делать тесты, кому не надо. Не прописаны конкретные клиники".

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По мнению врача, несмотря на принятие тематических законов, посвященных противодействию распространению вируса, в них прописаны "не алгоритмы, а алгоритмики".

"На бумаге всё выглядит красиво, а на практике всё совсем не так. Прежде всего, существует острая нехватка индивидуальных средств защиты для медиков. Он рассказал о том, что был вынужден за личные средства закупать средства индивидуальной защиты для сотрудников, работающих под его началом. В то же время средства защиты отсутствуют даже у бригад скорой помощи. "При обращении на "103" диспетчер мне говорит: если вы не обеспечите средствами индивидуальной защиты бригаду скорой помощи, они не выедут", – сказал он.

Как заявил директор, подобная ситуация существовала всегда. "Я 5 лет работал начмедом в центральной районной больнице Борисполя. Чтобы отправить тяжелого пациента в Киевскую областную больницу я должен был покланяться трем чиновникам, они должны были сделать мне одолжение. А потом я должен был кланяться скорой, чтобы скорая транспортировала этого больного. На это уходило 4-5 часов тяжелого пациента", – рассказал он.

"Но в чрезвычайной ситуации, в ситуации пандемии, чтобы система, которая работала 70 лет, продолжала работать сейчас? Если бы у меня был не один человек, а десять, а по Киевской области 100 человек, это была бы просто катастрофа. И не надо было бы открывать больницу, куда бы складировали этих больных. Их бы просто туда не довезли", – подчеркнул врач.

По его словам, сегодня экстренная служба медицинской помощи – "это просто такси". "Советскую власть еще никто не отменял", - констатировал Черенок.

Карета скорой помощи, медики, иллюстрация

Медик убежден, что необходимо срочно создавать четкие и простые алгоритмы взаимодействия медицинских служб, а также "на период эпидемии сделать единый номер, чтобы врач позвонил, его данные приняли – и всё, врач должен только проконтролировать, чтоб больного увезли. Это необходимо делать, потому что ситуация может быть критическая", – предупредил он.

Как писал OBOZREVATEL:

В городе Борисполе Киевской области тяжелому пациенту с коронавирусом отказали в госпитализации. Камнем преткновения стала его прописка.

Евгений Черенок рассказал о том, что был вынужден направить в очаг заражения коронавирусом семейного врача.

Киевскую городскую клиническую больницу №9 обвинили в отказе госпитализировать больного коронавирусом COVID-19, из-за чего мужчину, которого уже забрала скорая, пришлось везти назад домой.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что врачи столицы окажут помощь каждому человеку, у которого будет подозрение или заболевание коронавирусом COVID-19, независимо от того, подписал ли он декларацию с семейным врачом или нет.

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