Врач о коллапсе с COVID-19 на Буковине: люди синеют, требуют кислород, ночью можно сойти с ума

В одном из самых отдаленных горных районов Черновцов в больнице пациентами больными коронавирусом заполнены даже детские отделения.

Как рассказал анестезиолог Андрей Аносов, который работает в областной больницы в Черновцах, а сюда ездит после дежурства, из-за большого количества пациентов техника в медучреждении не справляется, пишет "Настоящее время" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По его словам в больнице много пациентов с тяжелой формой COVID-19, которые нуждаются в кислородной поддержке. Однако из-за большой нагрузки, в больнице часто отключается электричество.

"За это время больные синеют, начинают умирать, потому что они были на концентраторах. Люди в тебя цепляются, требуют дать кислород, дать свет. Это ночью. Можно сойти с ума", – рассказал доктор.

Напомним, ранее Аносов рассказал об условиях в реанимационном отделении Черновицкой областной больницы, которое переполнено пациентами с коронавирусом. Он отметил, что освободившееся места занимают очень быстро. Так, в ночь на 12 ноября скончался пациент, а его койку за полчаса перестелили, обработали и госпитализировали следующего.

Отметим, всего на Буковине новым типом коронавируса заразились 31 369 человек. Среди них 606 пациентов умерли от осложнений заболевания, тогда как 13 733 – выздоровели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове из-за сложной ситуации с COVID-19 больницы заполнены больными, а дополнительные места обустраивают в коридорах.