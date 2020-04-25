Врач-хирург больницы Монастыриска Тернопольской области Елена Гаврилюк, которая заразилась коронавирусом на работе, рассказала, что в учреждении в начале пандемии не хватало даже обычных масок и перчаток.

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Об этом женщина сообщила в интервью изданию "Громадське" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Коллаж

Гаврилюк работает хирургом-проктологом. Она инфицировалась, когда была на дежурстве и в больнице находилась первая пациентка с COVID-19, медсестра.

"Она поступила в реанимационное отделение 18 марта, а я 19 марта там дежурила. Этой пациентке поставили диагноз COVID-19 где-то 22 или 23 марта. Я контактировала с ней и 19, и 22 марта, а 24-го у меня уже появились симптомы – повышение температуры до 37, головная боль, какая-то общая слабость. Ну и сухой кашель.

Тогда нам, медицинским работникам, сообщили, что мы должны сдавать тесты уже 25 марта. 26-го я сдала тест, а 27-го мне уже сказали, что он положительный", – рассказала врач.

Она добавила, что надлежащих средств защиты в больнице не было, лишь обычные маски и перчатки, и тех не хватало.

"Я сама покупала, потом нам выдали по одной или две пары перчаток. Согласитесь, что это не защита", – возмутилась медик.

Она пояснила, что лечилась от коронавируса дома. Женщина заразила своих родителей, хотя пользовалась отдельной посудой и проводила дезинфекцию.

"Папа обнаружил симптомы 28 марта и тогда мы уже сделали тест – он был положительный. У него была температура 38,5-38,7 – тогда мы уже ее сбивали.

Болезнь у мамы фактически была средней тяжести, потому что температура и до 39 нарастала, и выраженный интоксикационный синдром был, мы все это ликвидировали, я ставила капельницы", – рассказала Гаврилюк.

Она добавила, что сейчас средства защиты в больнице есть. "Есть респираторы, средства защиты того уровня, который надо. Сейчас с обеспечением все нормально, много вложили в это и волонтеры, и благотворители, и предприниматели", – отметила женщина.

По ее словам, в зоне риска находятся медсестры, которые работают в помещениях с наибольшей концентрацией вируса. Им обещали надбавки, но к Пасхе, как рассказала Гаврилюк, они их не получили. "Получат ли вообще – хочется верить", – отметила она.

"Еще момент: я заразился и принесла это домой к близким и родным. Здесь теперь надо думать и расставлять приоритеты, готова ли я за 2000 гривен ($74) рисковать жизнью своих родителей, понимаете?" – подчеркнула врач.

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