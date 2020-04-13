Ультрафиолет убивает коронавирус - медик

С каждым днем приближения лета "количество коронавируса в окружающей среде будет уменьшаться".

Об этом во время прямого эфира на Facebook OBOZREVATEL рассказал врач из США Леонид Исаков (проскролльте до конца новости, чтобы посмотреть видео).

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Медик пояснил, что дело не в повышении температуры воздуха, а в продолжительности светового дня и количестве солнечного ультрафиолета. "Температура и ультрафиолет – это разные вещи. Тепло – это инфракрасный свет. А вирусу какая разница, сколько градусов? Если в человеке 40-41 градус, что, вирус погибает? Нет. Вирус себя очень хорошо чувствует. Но убивает его именно ультрафиолет".

Коронавирус готовит вторую атаку

Исходя из этого врач спрогнозировал, что "мы получим вторую вирусную атаку осенью, когда каждый день будет короче предыдущего и когда количество солнечного ультрафиолета будет уменьшаться с каждым днем".

По его оценкам, "вторая атака" может быть тяжелее первой. "К возможной второй атаке надо готовиться уже сейчас", – призвал он.

Как писал OBOZREVATEL, доктор биологических наук, профессор, академик Сергей Комисаренко заявил: "Не надо ждать лета и считать, что повышение температуры нас спасет. Нас может спасти изменения в геноме вируса, то есть за счет мутаций, но пока что такого нет".

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