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13 апреля • обновлено в 21:56
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Ультрафиолет убивает коронавирус - медик

4.5т
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С каждым днем приближения лета "количество коронавируса в окружающей среде будет уменьшаться".

Об этом во время прямого эфира на Facebook OBOZREVATEL рассказал врач из США Леонид Исаков (проскролльте до конца новости, чтобы посмотреть видео).

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Медик пояснил, что дело не в повышении температуры воздуха, а в продолжительности светового дня и количестве солнечного ультрафиолета. "Температура и ультрафиолет – это разные вещи. Тепло – это инфракрасный свет. А вирусу какая разница, сколько градусов? Если в человеке 40-41 градус, что, вирус погибает? Нет. Вирус себя очень хорошо чувствует. Но убивает его именно ультрафиолет".

Коронавирус готовит вторую атаку

Коронавирус готовит вторую атаку

Исходя из этого врач спрогнозировал, что "мы получим вторую вирусную атаку осенью, когда каждый день будет короче предыдущего и когда количество солнечного ультрафиолета будет уменьшаться с каждым днем".

По его оценкам, "вторая атака" может быть тяжелее первой. "К возможной второй атаке надо готовиться уже сейчас", – призвал он.

Как писал OBOZREVATEL, доктор биологических наук, профессор, академик Сергей Комисаренко заявил: "Не надо ждать лета и считать, что повышение температуры нас спасет. Нас может спасти изменения в геноме вируса, то есть за счет мутаций, но пока что такого нет".

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Коронавирус Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...К возможной второй атаке надо готовиться уже сейчас", – призвал он...." // И продолжил, что в Украине надо в ходе "реформы" как можно больше закрыть больниц и отправить врачей на запад.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Можно сожрать кварцевую лампу.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Зачем писать фигню? Есть серьёзные исследования по поводу воздействия на вирус УФ и озона. Эффективен УФ только с длиной волны 280нм и меньше, а экспозиция озона действенна только в 500 раз выше ПДК. При этом коронавирус убивается за полчаса и больше. Излучение 280нм и короче поглощается озоновым слоем так что до поверхности земли такой жесткий УФ практически не доходит.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Evlanov Sergey, Всеравно лучше, чем ничего.
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