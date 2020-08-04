Врач из Луцка рассказал о реалиях "красной зоны": в больницах заняты все койки

В Луцке все больницы, которые принимают больных с COVID-19, переполнены. liga.net

В Луцке все медучреждения, принимающие больных коронавирусом, переполнены, но пациенты продолжают поступать.

Об этом в комментарии Радио НВ рассказал заведующий отделением пульмонологии Волынской областной клинической больницы Олег Яковенко. Он охарактеризовал эпидемическую ситуацию в Луцке и области как тяжелую.

"К сожалению, больные постоянно поступают. По состоянию на сегодняшний день, с самого утра поступают больные – это говорит о том, что уровень заболеваемости увеличился; количество больных, к сожалению, увеличивается. И соответственно, то, что Луцк отнесли к красной зоне, – наверное, это оправдано", – заявил медик.

Он отметил, что его отделение переполнено пациентами с COVID-19 – "все койки заняты".

"Все отделение занято больными с коронавирусной инфекцией и пневмонией. В других учреждениях ситуация такая же. Инфекционная больница, знаю, также, к сожалению, переполнена", – сказал Яковенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в реанимационных отделениях двух опорных больниц Ивано-Франковска не осталось мест для новых больных с коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщила глава городского управления здравоохранения Мария Бойко.