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29 апреля • обновлено в 14:49
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Врач из Ивано-Франковска рассказала о лечении больных COVID-19

1.7т
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В Ивано-Франковске больные COVID-19 изолированы в больнице и находятся в отдельных боксах.

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Об этом в интервью "Галке" рассказала и.о. заведующего приемного отделения областной инфекционной больницы Ирина Бзунько.

Врач пояснила, что пациенты с коронавирусом не могут ходить по территории больницы, чтобы не заразить других людей.

Ирина Бзунько

Ирина Бзунько

"Любая другая инфекционная болезнь, к примеру – оспа или корь, это тоже больные, должны находиться в палате и не могут выходить на улицу и гулять. Это касается больных с COVID-19. Если есть люди, которые не верят, мы же не можем выставить людей на улицу и сказать: "Вот посчитайте, сколько у нас больных", – сказала Бзунько.

Также врач добавила, что не каждый пациент захочет, чтобы к нему приходили и расспрашивали о болезни. Без согласия человека к нему никого не допускают.

Больница в Ивано-Франковске

Больница в Ивано-Франковске

"Мы не можем пустить вас (журналистов. – Ред.) в инфекционный стационар, где лежат больные с коронавирусом. Также про территорию больницы – есть четкий контроль, есть правила пребывания больных в инфекционной стационарах. Кто понимает, о чем идет речь, то понимает порядок пребывания больных в инфекционных стационарах… Все изолированные в палатах и ​​получают свое лечение", – резюмировала медик.

Больница в Ивано-Франковске

Больница в Ивано-Франковске

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 29 апреля в Ивано-Франковской области зафиксирован 821 случай COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ивано-Франковск
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
У этой Бзунько резинки маски гвоздиком прибиты что ли к голове?)
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