После выборов COVID-19 в Украине пойдет вверх, он не самоликвидируется, – инфекционист

Вадим Колодийчук
Вадим Колодийчук
Общество
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  • "Наша лабораторная служба перегружена"

  • "Коронавирус не самоликвидируется"

  • "Дети являются локомотивом, движущей силой этой эпидемии"

После выборов COVID-19 в Украине пойдет вверх, он не самоликвидируется, – инфекционист

После местных выборов в Украине может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний коронавирусом. Статистика заболеваемости наверняка увеличится еще и потому, что младшая школа будет работать в оффлайн-режиме.

О массовом использовании вакцины против COVID-19 говорить рано. Когда она станет широко доступной, вирус может пойти на спад. Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Юрий Жигарев.

Министр Степанов заявил, что Украина к выборам готова. Как вы считаете, после 25 октября, дня выборов, мы можем увидеть еще больший рост числа инфицированных в Украине?

– Надо понимать, что сейчас министерство здравоохранения делает все, что можно сделать в этой ситуации для того, чтобы уменьшить риск.

Но мы понимаем, что все эти меры – это только на уменьшение риска. Мы не можем полностью исключить вероятность того, что кто-то придет с симптомами коронавирусной инфекции, кто-то будет в маске, кто-то без маски. Все эти ситуации вполне возможны. Поэтому полностью исключить опасность инфицирования мы, конечно, не можем.

Насколько это даст нам прирост и будем ли мы иметь гораздо больше новых случаев? Думаю, не будет намного больше, но, конечно, какое-то влияние на распространение инфекции это может оказать.

"После местных выборов в Украине может наблюдаться дополнительное увеличение количества заболеваний".

Накануне в парламенте создали специальный штаб во главе с президентом. Одна из задач – не только бесплатная вакцинация в будущем, но и тестирование. Мы знаем, что сейчас достаточно сложно получить бесплатный тест на коронавирус. Как думаете, почему так происходит?

– Очень просто – потому что наша лабораторная служба перегружена. Мы можем сколько угодно декларировать, что мы будем делать тесты всем и бесплатно, но мы прекрасно понимаем, что сейчас мы имеем определенный объем тестов, который может сделать определенное количество лабораторий. Мы не можем просто каким-то приказом увеличить этот объем вдвое или втрое.

Но вопрос в бесплатности, в доступности. Ведь не все украинцы могут позволить себе это тестирование.

– Я мог бы предложить очень интересную идею, которую вполне можно использовать. Мы знаем, что в нашем корорнавирусном фонде очень много денег, и наши чиновники не всегда знают, как их правильно использовать.

Можно сделать одну вещь – просто платить коммерческим лабораториям, которых у нас очень много, особенно в центральных районах, в Киеве и так далее, которые будут бесплатно делать тесты.

То есть они будут делать бесплатно, по своему прайсу, но это будет оплачивать государство. И тогда все люди будут тестироваться и в государственных, и в коммерческих лабораториях бесплатно.

В коронавирусном фонде, кажется, осталось 36 миллиардов. Кого тогда бесплатно тестировать в первую очередь?

– Конечно, в первую очередь – оно так делается и сейчас – это люди, которые находятся на стационарном лечении, потому что они в более тяжелом состоянии. И мы должны получить результат теста, чтобы разработать план лечения.

Во вторую очередь – это люди с симптомами, у которых есть подозрение на коронавирусную болезнь. И в третью очередь – контактные, чтобы выявить болезнь на ранних стадиях, когда еще, возможно, нет явных симптомов.

По поводу вакцины тоже появляются положительные новости. Якобы наши отечественные ученые провели ее доклинические испытания. Как думаете, насколько мы приблизились к тому, чтобы выработать украинскую вакцину, к тому, что будем вакцинироваться?

– Я думаю, что мы не близки к этому, потому что любая вакцина, будь то отечественная, будь то российская, китайская или американская должна пройти весь комплекс доклинических и клинических исследований, чтобы мы были уверены, что она действительно эффективна и безопасна. Это делается не за один месяц.

Поэтому, даже если у некоторых ученых есть какие-то наработки, я не могу сказать, насколько эта вакцина будет доступна хотя бы через три месяца. Вряд ли мы сможем просто пойти и свободно купить ее в аптеке. Это во-первых.

Во-вторых, для того, чтобы говорить о массовой вакцинации, надо иметь массовую вакцину. То есть ее мало разработать. Надо, чтобы производители разработали эти десятки миллионов доз для того, чтобы мы могли уже вакцинировать людей. И только после этого мы сможем сказать, что это реально.

Может ли совпасть во времени появление вакцины с тем, что коронавирусная инфекция пойдет на спад? Такой спад прогнозируют весной 2021 года.

– Конечно, ни я, ни любой другой эксперт не может точно знать, как будет. Но я знаю, что так бывало. Например, если взять SARS-1, который был еще в 2003 году, то мы как раз имели такую ситуацию, когда заболеваемость пошла на спад до того, как была разработана эффективная вакцина.

Будет ли так сейчас, я не знаю, но исключить это тоже нельзя.

Напомним зрителям, что тогда предшественник коронавируса фактически самоликвидировался, если говорить простым языком.

- Можно сказать так. Здесь другая ситуация, мы видим, что коронавирус не самоликвидируется. Но мы можем видеть такую ситуацию, когда заболеваемость пойдет на спад и большинство людей уже будет иметь коллективный иммунитет естественным путем.

"Дети являются локомотивом, движущей силой этой эпидемии".

Министерство образования и науки совместно с министерством здравоохранения Украины намерены обеспечить очное обучение учащихся 1-4 классов после каникул. Что касается 5-11 классов, то в зависимости от эпидемического уровня ученики будут учиться в смешанном или дистанционном формате. Насколько это может сдержать распространение эпидемии? Ведь говорят, что именно из детсадов и начальной школы дети чаще всего приносят инфекцию домой.

– Да, здесь сложная ситуация. Мы понимаем, что как раз для детей младшего школьного возраста дистанционное обучение наиболее проблематично. Но у детей такого возраста гигиенические навыки, мягко говоря, не на самом высоком уровне, потому что все эти меры очень трудно проводить.

Здесь как и с выборами: любые меры, которые мы пытаемся вводить в школах, только снижают вероятность инфицирования, но полностью не исключают его.

Какие шансы, что за счет очного обучения детей, которые могут принести коронавирус домой, туда, где есть родители, есть дедушки, бабушки, статистика заболеваний увеличится?

– Это практически стопроцентная вероятность. Мы уже видели это с 1 сентября. Еще в августе предупреждали, что нельзя с 1 сентября во всех школах начинать оффлайн-обучение.

К нашей группе экспертов, к сожалению, не прислушались, и мы видели, какова ситуация со второй половины сентября, как она начала развиваться. Мы связываем это с тем, что дети болеют не тяжело, но они являются локомотивом, движущей силой этой эпидемии. Они легко инфицируются и легко распространяют эту инфекцию.

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