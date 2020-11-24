Возле Хортицы обнаружили уникальный артефакт времен Мазепы. Фото

Представители Национального заповедника "Хортица" на одноименном острове в Запорожье презентовали поднятый гидроархеологами деревянный лафет пушки 17-18 века.

Об этом сообщило "Радио Свобода". Артефакт был найден в русле Днепра южнее Хортицы.

По словам ученых, находка лежала на глубине около 10 метров в части реки, которая входит в зону намыва песка. Поэтому памятник пришлось доставать срочно из-за угрозы его потерять.

Пушечный лафет изготовлен из дерева и обит железом. На нем также сохранились следы красной краски, которая в те времена использовалась для обозначения артиллерии. Лафет предназначался для пушки, которая имела вес около 3 тонн и калибр 24 или 32 фунта. Такая пушка стреляла на расстояние до 7 километров.

"Это полевая пушка. Она не использовалась на кораблях. Ее только кораблями перевозили. Лафет сделан из дуба. Он общеевропейской конструкции. Где сделали, мы не знаем. Это может быть и Российская империя, и Украина, киевский Арсенал, и Вена. Даже английские лафеты могли попасть сюда", – рассказал руководитель отдела реставрации Национального заповедника "Хортица", гидроархеологи Валерий Нефедов.

По словам исследователей, находка может относится ко времени, когда гетьман Мазепа проходил мимо Хортицы со своими первыми флотилиями.

Найденный возле Хортицы лафет 17-18 столетия не имеет аналогов в Украине. Аналогичные артефакты датированы такими же время пока хранятся в отдельных иностранных музеях.

Найденный лафет пушки будет перемещен в реставрационный ангар Национального заповедника "Хортица", где его будут консервировать посредством вымораживания.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Хортице археологи обнаружили захоронение скифского воина, которое было проведено почти 2500 лет назад. Это стало первой, начиная с 1992-го, находкой не ограбленного скифского захоронения на острове возле Запорожья.