ВОЗ призвали принять меры из-за передачи COVID-19 по воздуху
ВОЗ призвали принять меры из-за передачи коронавируса по воздуху.
Всемирную организацию здравоохранения призвали обратить внимание на передачу COVID-19 воздушно-капельным путем и пересмотреть рекомендации по борьбе с пандемией.
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Соответствующее обращение подписали 239 ученых из 32 стран, передает The New York Times. Эксперты отметили, что вирусные частицы могут витать в воздухе в закрытых помещениях и заражать людей при дыхании.
Исследователи планируют опубликовать полный текст письма на следующей неделе.
В статье говориться, что, "несмотря на добрые намерения", организация "не идет в ногу с наукой".
"Всемирная организация здравоохранения давно считает, что коронавирус распространяется, прежде всего, большими капельками, которые при выделении зараженными людьми при кашле и чихании быстро падают на поверхность.
Но в открытом письме к ВОЗ 239 ученых привели доказательства, свидетельствующие о том, что более мелкие частицы могут заражать людей", – сказано в тексте.
Журналисты подчеркнули, что если коронавирус эффективно передается воздушно-капельным путем, то "последствия в плане сдерживания инфекции будут значительными".
В частности, нахождение в помещениях без маски может быть опасным, а медикам при работе с больными COVID-19, возможно, понадобятся маски класса N95 с фильтрами для самых маленьких респираторных капель. Для вентиляционных систем в общественных заведениях могут потребоваться новые мощные фильтры, минимизация рециркуляцим воздуха и ультрафиолет.
Как писал OBOZREVATEL, главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 без вакцины – это средневековье, когда говорили, что выживает сильнейший.