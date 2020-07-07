ВОЗ допустила передачу COVID-19 воздушным путем

Всемирная организация здравоохранения не исключает возможности передачи коронавируса по воздуху.

Об этом сообщила технический эксперт ВОЗ Бенедетта Аллегранци, отметив, что перед окончательными выводами необходимо полноценно изучить этот вопрос, передает "РИА Новости".

"Возможность воздушной передачи вируса в общественных местах, при особенных условиях, когда это закрытые, плохо проветриваемые помещения с большим количеством людей, нельзя исключать. Однако необходимо собрать свидетельства и интерпретировать их, и мы будем поддерживать это", – рассказала она.

Как писал OBOZREVATEL, недавно ученые из 32 стран мира обратились к ВОЗ с призывом обратить внимание на передачу COVID-19 воздушно-капельным путем и пересмотреть рекомендации по борьбе с пандемией.

Эксперты отметили, что вирусные частицы могут витать в воздухе в закрытых помещениях и заражать людей при дыхании.