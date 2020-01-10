"Вовка мечтал быть пилотом!" Сеть растрогал пост друга командира экипажа рухнувшего в Иране самолета

Сеть растрогал пост друга погибшего командира экипажа украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который упал в Иране, Владимира Гапоненко – Александра Мазура. Мужчина рассказал о детстве пилота и его мечтах.
Пост Мазур опубликовал на своей странице в Facebook. Мужчина поделился архивным фото с погибшим.
"Беззаботное детство. Тогда мы еще не знали, кто кем станет и где будет жить. Кто-то станет известным юристом, а кто-то инженером. Кто-то водителем, а кто-то одним из лучших пилотов страны... Не важно, кто кем станет и где будет жить, потому что главное – чтобы жили... Вчера (8 января. – Ред.) один из этих мальчишек привычно пошел в небо и... остался там навсегда", – написал друг погибшего.
Друг погибшего командира экипажа украинского самолета, который упал в Иране, Гапоненко опубликовал трогательное фото
Facebook Александра Мазура
"Вовка мечтал быть пилотом с детства и стал им! Он был командиром с детства и таким остался до последнего своего вздоха! Спасибо, друг! Помню, как ты защищал меня в детстве! Знаю, что так же ты спасал свой экипаж и всех пассажиров", – трогательно добавил мужчина.
В комментариях под постом пользователи сети выразили свои соболезнования о гибели пилота.
"Очень жаль всех погибших... Володя бесспорно был и останется героем. Вечная память", "Искренне сочувствую. Трагедия", "Как же больно, небо забирает лучших", "Какая грусть, такой еще молодой", "Невыносимая боль... Душа рвется на куски... Нет даже слов ", – написали они.
Пилоту Гапоненко 20 декабря исполнилось 50 лет. У него остались жена и две маленькие дочки. Учитывая его соцсети, новогодние праздники мужчина отмечал дома. Последний пост в Facebook был опубликован 3 января.
В интервью одному из телеканалов жена погибшего Екатерина рассказала, что о трагедии узнала из СМИ. Она добавила, что просила мужа не лететь в Иран. Но он сказал, что не может так поступить.
Комментарии пользователей о погибшем в авиакатастрофе пилоте
Скриншот
Комментарии пользователей о погибшем в авиакатастрофе пилоте
Скриншот
Комментарии пользователей о погибшем в авиакатастрофе пилоте
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте катастрофы.
В результате катастрофы самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена. Среди них был и Гапоненко.
Авиакомпания Boeing впервые прокомментировала трагедию.
В посольстве Украины в Иране заявили, что версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ исключается. Причиной назвали возгорания двигателя.
Спасатели обнаружили "черный ящик " украинского самолета Boeing 737, который разбился.
Очевидцы аварии уверены, что пилоты делали все, чтобы самолет не упал на жилой сектор.
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