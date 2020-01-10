"Вовка мечтал быть пилотом!" Сеть растрогал пост друга командира экипажа рухнувшего в Иране самолета

Сеть растрогал пост друга погибшего командира экипажа украинского самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ, который упал в Иране, Владимира Гапоненко – Александра Мазура. Мужчина рассказал о детстве пилота и его мечтах.

Пост Мазур опубликовал на своей странице в Facebook. Мужчина поделился архивным фото с погибшим.

"Беззаботное детство. Тогда мы еще не знали, кто кем станет и где будет жить. Кто-то станет известным юристом, а кто-то инженером. Кто-то водителем, а кто-то одним из лучших пилотов страны... Не важно, кто кем станет и где будет жить, потому что главное – чтобы жили... Вчера (8 января. – Ред.) один из этих мальчишек привычно пошел в небо и... остался там навсегда", – написал друг погибшего.

Друг погибшего командира экипажа украинского самолета, который упал в Иране, Гапоненко опубликовал трогательное фото Facebook Александра Мазура

"Вовка мечтал быть пилотом с детства и стал им! Он был командиром с детства и таким остался до последнего своего вздоха! Спасибо, друг! Помню, как ты защищал меня в детстве! Знаю, что так же ты спасал свой экипаж и всех пассажиров", – трогательно добавил мужчина.

В комментариях под постом пользователи сети выразили свои соболезнования о гибели пилота.

"Очень жаль всех погибших... Володя бесспорно был и останется героем. Вечная память", "Искренне сочувствую. Трагедия", "Как же больно, небо забирает лучших", "Какая грусть, такой еще молодой", "Невыносимая боль... Душа рвется на куски... Нет даже слов ", – написали они.

Пилоту Гапоненко 20 декабря исполнилось 50 лет. У него остались жена и две маленькие дочки. Учитывая его соцсети, новогодние праздники мужчина отмечал дома. Последний пост в Facebook был опубликован 3 января.

В интервью одному из телеканалов жена погибшего Екатерина рассказала, что о трагедии узнала из СМИ. Она добавила, что просила мужа не лететь в Иран. Но он сказал, что не может так поступить.

Комментарии пользователей о погибшем в авиакатастрофе пилоте Скриншот

Комментарии пользователей о погибшем в авиакатастрофе пилоте Скриншот

Комментарии пользователей о погибшем в авиакатастрофе пилоте Скриншот

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