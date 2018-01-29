Позвони мне, позвони…

Не беспокоясь об интересах и благах своих граждан, у руководителей правительства "ДНР" первоочередным направлением работы всегда стоит личный финансовый рост и обогащение. Для достижения этих целей руководители правительства "ДНР" готовы идти на любые "жертвы", особенно если в жертву необходимо принести качество и уровень жизни собственного народа, во благо которого эти правители брали обязательство служить.

Примером указанной ситуации можно рассмотреть обстоятельство, которое разворачивается вокруг исчезнувшей на территории Донецкой области временно подконтрольной "ДНР" мобильной связи "Vodafone". Указанная ситуация примечательна тем, что именно боевики "ДНР" не допускают работу мобильной связи, требуя от компании денежных средств для получения рынка продажи мобильных услуг. Требования эти выдвигает не кто иной, а именно т.н. представитель власти "ДНР", известный под позывным "Ташкент", так называемый министр доходов и сборов "ДНР", исполняющий обязательства заместителя председателя совета министров "ДНР", в миру - Тимофеев Александр Юрьевич.

По указанию "Ташкента" руководителям компании "Vodafone" выдвинуто требование, о том, что пока он не получит от компании денежную сумму в размере 1,8 миллиона долларов США, мобильная компания на территории "ДНР" работать не будет.

Учитывая сложности, с которыми жителям "ДНР" пришлось столкнуться после прекращения работы мобильного оператора, рождаются предложения разрешения указанной ситуации. Необходимо всего лишь каждому жителю "ДНР" перевести 24 грн. на счет "Ташкента", получив желаемую сумму и удовлетворив меркантильный интерес указанного персонажа. Тогда он, возможно, позволит жителям временно оккупированной территории Донецкой области общаться со своими родными, проживающими в свободной Украине с помощью мобильной сети "Vodafone"