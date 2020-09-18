В Хмельницком 2-летний малыш выпал из окна детсада, за воспитательницу взялась комиссия. Эксклюзив

В Хмельницком детском саду №26 "Кульбабка" произошло ЧП: из окна первого этажа выпал двухлетний мальчик. Воспитательницу обвинили в том, что она не досмотрела за ребенком. Теперь ее судьбу решает комиссия, а малыш находится в реанимации.

Подробнее об этой истории читайте в материале OBOZREVATEL.

Делом занялась специальная комиссия

Сейчас в самом детском саду работает комиссия, которую создали на базе департамента образования Хмельницкого городского совета. "Выясняют все обстоятельства. Также идет следствие", – пояснила нам директор учреждения для воспитания детей Надежда Хоптова.

"Уволить воспитательницу мы не можем пока не завершится следствие и не будет суда. Что касается отстранения от работы, то этот вопрос решим как раз сегодня (18 сентября. - Ред.). Она тут работает полтора года, а я всего три недели. Пришла сюда после декрета, поэтому не могу вам сказать о ней пока ничего", – добавила заведующая.

В самом департаменте образования ответили OBOZREVATEL кратко: "Все необходимые действия мы провели, сейчас идет следствие".

"Ребенок не мог открыть окно"

Двухлетний мальчик начал ходить в садик с 1 сентября. Когда он выпал из окна, то был в сознании, но сильно плакал. Ему сразу вызвали скорую, тут же пришла мама, которая как раз должна была его забирать.

Он получил тяжелые травмы – закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, близкое к тяжелому. Но, говорят, ребенок стабилен.

"Я как раз пришла забирать дочку и увидела, что что-то произошло. Ребенок сильно плакал, его забирала скорая. Приехала полиция. Наши дети в группе были напуганы. Трудно сказать, что там было, но вряд ли двухлетний ребенок мог сам открыть окно. Видимо, из-за жары окно либо не закрыли, либо забыли закрыть после тихого часа", – рассказала одна из мам, чей ребенок ходит в старшую группу.

"К сожалению, первый этаж расположен там высоко, выше человеческого роста, а внизу асфальт. Очень сочувствую маме мальчика, только пошли в садик и такая травма", – добавила она.

Сами родители пострадавшего ребенка общаться с журналистами не хотят.

В полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья). Если вина воспитательницы будет доказана, ей грозит до трех лет лишения свободы.