Украину накроет аномальное тепло: появился прогноз на первый день недели

Практически на всей территории Украины в понедельник, 11 марта, ожидается небольшой дождь, а также сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Укргидрометцентр. Согласно синоптическим данным, сухо будет лишь в южной части страны. В Карпатах же пройдет дождь с мокрым снегом.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Также будут наблюдаться порывы в 15-20 м/с, а в Карпатах и на Прикарпатье до 29-34 м/с.
Температура ночью в первый день недели составит от 1 до 4 выше нуля, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму — 3-8 градусов тепла.
Днем в западных и северных областях прогнозируют 5-10 тепла, на остальной территории 9-14 градусов с плюсовой отметкой. Самой теплой будет погода на юге Украины — до +18 градусов.
Синоптики добавляют, что на высокогорье Карпат ночью пройдет значительный, днем умеренный снег, температура в течение суток будет колебаться от -1 до -6 градусов.
pexels.com
Как писал OBOZREVATEL, ранее:
Синоптики дали подробный прогноз на весну в Украине по месяцам. Они сообщили, когда ждать рекордную жару и резкие перепады температуры.
По прогнозу Украинского гидрометеорологического института, весна будет теплой, однако в марте следует ожидать переменчивую погоду.
Метеорологическую весну в 2019 году Украине предсказали в начале апреля.
Народные синоптики спрогнозировали погоду на 2019-й год. Они заявляют, что лето не будет слишком жарким.
В то же время синоптики разных стран прогнозируют, что 2019 год может стать самым теплым в истории наблюдений за погодой. Виной всему эффект Эль-Ниньо — колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое влияет на климат.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.