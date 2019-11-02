Разденемся до футболок: в Украину идет аномальное потепление

В Украине в воскресенье, 3 ноября, будет ветрено да еще и с дождем, но не холодно. А уже в понедельник ворвется резкое потепление. Такую погоду обусловит антициклон.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, этот выходной день будет с новой воздушной массой, но следующая неделя начнется с потепления.

"Антициклон, который довольно долго определял холодную и сухую погоду, вытолкнул за дверь мощный циклон атлантического происхождения, поэтому погода меняется кардинально. Вместо морозяки — потепление до +9... +16 градусов, вместо солнышка — серьезные облака, а в тихий штиль ворвется штормовой южный ветер", — написала она.

Новости Синоптики изменили прогноз погоды на ноябрь в Украине

В частности, 3 ноября в Украине ожидаются порывы южного ветра до 15-22 м/с. В течение дня температура достигнет +9... +14 градусов, на юге и западе будет +12... +18, а на востоке — до +6... +10 градусов.

В воскресенье, 3 ноября, будет ветрено и с дождем, но не холодно firtka.if.ua

В то же время в западных, северных и местами в центральных областях дождь. На юге и востоке преимущественно без осадков.

Периодические дожди ожидаются в воскресенье и в Киеве. Будет облачно и ветрено. Столбики термометров поднимутся до +10... +12 градусов.

Однако уже в начале следующей недели в Украину снова придет потепление.

"Если ветер будет любезен и стихнет, то мы снова увидим на улицах наших граждан в джинсах с дырками на коленях, раздетыми до футболок и легких свитеров", — подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз на ноябрь в Украине. Так, начало месяца будет погожим, а температура воздуха будет держаться выше нуля. В отдельных регионах возможны небольшие дожди. Действительно холодно в стране станет лишь в конце ноября.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram