"Ворошилов - пособник Сталина!" В Институте нацпамяти разнесли переименование Луганска

Решение о переименовании Луганска в Ворошиловград, принятое оккупационными властями "ЛНР", является позорным действием, поскольку Климент Ворошилов был одним из главных организаторов сталинских репрессий.

Об этом в эфире ObozTV рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. "Они мотивируют это тем, что Ворошилов был выдающимся деятелем Второй мировой войны. Лучше бы не позорились. Жуков говорил о Ворошилове, что тот "до конца оставался дилетантом в военном деле". После позорных поражений в советско-финской войне, обороны Ленинграда он был снят с должностей", – напомнил он.

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"Ворошилов – один из главных организаторов сталинских репрессий, его подпись под сотнями и тысячами приговоров. Привязывать этого человека к истории Второй мировой войны… Какая республика, такие и герои", – заметил Дробович.

Вместе с тем он напомнил о том, что решение о переименовании населенных пунктов в Украине принимается Верховной Радой. "Соответственно, это фейковые действия фейковых республик", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград. В тексте говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной.

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