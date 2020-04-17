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17 апреля • обновлено в 16:50
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"Ворошилов - пособник Сталина!" В Институте нацпамяти разнесли переименование Луганска

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Решение о переименовании Луганска в Ворошиловград, принятое оккупационными властями "ЛНР", является позорным действием, поскольку Климент Ворошилов был одним из главных организаторов сталинских репрессий.

Об этом в эфире ObozTV рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович. "Они мотивируют это тем, что Ворошилов был выдающимся деятелем Второй мировой войны. Лучше бы не позорились. Жуков говорил о Ворошилове, что тот "до конца оставался дилетантом в военном деле". После позорных поражений в советско-финской войне, обороны Ленинграда он был снят с должностей", – напомнил он.

В Институте нацпамяти оценили переименование Луганска

В Институте нацпамяти оценили переименование Луганска

"Ворошилов – один из главных организаторов сталинских репрессий, его подпись под сотнями и тысячами приговоров. Привязывать этого человека к истории Второй мировой войны… Какая республика, такие и герои", – заметил Дробович.

Вместе с тем он напомнил о том, что решение о переименовании населенных пунктов в Украине принимается Верховной Радой. "Соответственно, это фейковые действия фейковых республик", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, главарь террористов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал "указ", которым переименовал Луганск в Ворошиловград. В тексте говорится, что наименование "город Ворошиловград" будет использоваться наряду с наименованием "город Луганск" при проведении мероприятий, связанных со Второй мировой войной.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Итоги Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Прямая трансляция
Персона
Антон Дробович
Место
Украина Луганск
Тег
Новости ЛНР
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Федоров Федор
Федоров Федор
А стёпа б. пособник гит.лера. Но это не мешает таскать его на палке. Что по этому поводу думает "институт национальной памяти"?
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