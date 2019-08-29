"Вопросы для 2-летнего мальчика": нардеп-ресторатор поругался с журналисткой из-за Иловайска

Известный ресторатор, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не смог внятно ответить на вопрос об Иловайской трагедии.

Из-за этого он обиделся на журналистку "Радио Свобода" и впредь отказался с нею общаться, сообщает Іnforesist.

Так, 29 августа нардепы собрались возле Стены памяти павших за Украину, чтобы в День памяти защитников отдать им дань уважения. Там же был и Тищенко, к которому подошла журналистка и спросила, почему первый рабочий день новой Верховной Рады важно начинать именно отсюда.

"Потому что это пример для всех, что мы пришли работать и изменять страну. И в первый день мы пришли отдать дань уважения семьям погибших, воинов, героев, и только так — героев", — сказал нардеп.

На вопрос, помнит ли он, что произошло в этот день пять лет назад, Тищенко ответил: "Да, это помнит вся страна и это еще дает возможность нам понять.., что мы пришли изменять страну".

Тищенко обиделся на журналистку "Радио Свобода"

Журналистка через некоторое время снова уточнила, почему, по мнению Тищенко, президент назначил День памяти защитников именно на 29 августа. Нардеп ответил, что это вопрос к Владимиру Зеленскому. После этого у "слуги народа" снова спросили, помнит ли он события пятилетней давности.

"Мы все помним и поэтому мы здесь. Спасибо!" — сказал Тищенко и поспешно отошел. Однако он тут же развернулся к журналистке и стал возмущаться из-за задаваемых ею вопросов.

Тищенко с цветами Depo.ua

"Мне что два года? Я больше к вам не подойду. Мне же не два года, а вопросы задаете, как двухлетнему мальчику. Это первый и последний раз, когда я с вами разговаривал", — обиделся Тищенко на журналистку и ушел.

Напомним, что 29 августа 2019 года Украина впервые отмечает День памяти защитников. Именно в этот день пять лет назад погибло больше всего украинских бойцов в Иловайске.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 29 августа, состоялось первое заседание Верховной Рады IX созыва. 424 народных избранника принесли торжественную присягу и получили мандаты.

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