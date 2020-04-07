Волонтер из Киева Алина Сарнацкая призвала украинцев помочь проституткам, которые оказались в затруднительной ситуации из-за карантина в Украине.

По ее словам, вследствие возросшего спроса и спекуляций маски в стране превратились в предмет роскоши, а выйти без них на улицу эти женщины не могут. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я пришла просить у вас помощи для женщин в секс-работе. Сейчас многие из них без денег, жилья, а единственный их способ заработка – это прямое взаимодействие с людьми. Почти все они сидят без работы до конца карантина, многие оказались в полной нищете. Мы пытаемся решить эту проблему разными способами, но сейчас особенно остро стоит вопрос обеспечения женщин масками и антисептиками", – отметила волонтер.

Волонтер призвала украинцев помочь масками проституткам

Сарнацкая попросила небезразличных пожертвовать немного денег, чтобы она смогла отправить многоразовые маски и антисептики секс-работницам в Черкассы, Полтаву и Кривой Рог.

Причем причину такого поступка волонтер пояснила тем, что ранее она и сама "была в секс-работе".

"И уверена – если бы тогда случилась такая эпидемия, я бы не умерла – но мне было бы очень трудно защитить свое здоровье без помощи и поддержки. Мы были и будем. К большой досаде продажных чиновников, которые хотели бы, чтобы их города были чистенькими, безопасными и хорошо простреливались", – подчеркнула Сарнацкая.

Пост волонтера Facebook/Alina Sarnatska

Она добавила, что через несколько дней закроет сбор денег, закажет маски и антисептики и отправит их конкретным женщинам почтой. Отчет в виде чеков девушка пообещала показать тоже в соцсети.

Стоит отметить, что там ее пост собрал более полтысячи лайков и свыше 800 комментариев. В последних одни подписчики поддержали девушку, похвалив за смелый поступок. Другие комментаторы раскритиковали волонтера, а некоторые утверждали, что это всего лишь шутка.

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

"Какая ты крутая!", "Ты большая молодец, удачи тебе и здоровья", "Давно пора создать свой профсоюз! Он бы и защищал права секс-тружениц", "А как же карантин? Необходимое расстояние в 1,5 метра? Интересненько", "Шикарный стеб! Браво", "С условием, что после карантина они будут потом бесплатно отработают", – писали они.

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

При этом сама Сарнацкая почти на каждое такое сообщение отвечала, что действительно решительно настроена на помощь именно секс-работницам.

"Мы же не собираем денежки парикмахерам, косметологам и проч. Почему именно им? Самые незащищенные? Притом я за легализацию проституции", "Никакой помощи секс-работникам! После того, как этот бизнес станет социально ориентирован, можно будет о чем-то говорить. Почему отсутствуют скидки определенным категориям населения? Студенты и пенсионеры что, не люди?", "А они отчисляют в пенсионный фонд?", "Это какой-то эксперимент среди комментирующих?", "Я очень толерантна ко всем слоям населения... но маска – это то, что может сделать абсолютно любой человек", "Секс-работа не законна в Украине. Если я скину деньги на маски для девушек, которые торгуют собой, я автоматически поддержу незаконную деятельность. А я законопослушный гражданин", "Для секс-рабынь должны сутенеры приобретать маски, но не унижайтесь и не унижайте нас такими постами... Моя бы бабушка сказала – срамота!", – продолжали комментировать подписчики.

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Реакция украинцев Facebook/Alina Sarnatska

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах проститутки остались без работы из-за пандемии коронавируса и решили объединиться и собрать с помощью краудфандинга деньги на помощь пострадавшим сотрудницам.

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