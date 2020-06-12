Волкер сказал, при каком условии наступит мир на Донбассе

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что мир на Донбассе наступит только после того, как президент России Владимир Путин решит, что война не стоит усилий.

Об этом он сообщил во время совместной онлайн дискуссии Киевского форума и Королевского Института международных отношений Chatham House 12 июня, передает "Зеркало недели". По его словам, Россия из-за войны на востоке Украины имеет лишь убытки.

"Мир на Донбассе будет лишь тогда, когда Путин решит, что война не стоит усилий, что Россия не имеет с того никакой выгоды, только убытки. Репутационные, финансовые. Россияне не понимают, почему их деньги тратятся на уничтожение украинцев. Если мы этого достигнем и Путин отступит, это будет означать мир", – сказал Волкер.

В то же время Волкер предостерег, что, к сожалению, есть понимание того, что маловероятно получить ожидаемый именно такой результат к изменению Путиным своих намерений.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Путин хотел в 2020 году разделить Украину по Днепру и захватить ее новые территории.

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