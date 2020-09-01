Террористы на Донбассе за прошедшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня: выстрелы зафиксировали вблизи Водяного и Авдеевки
Они были неприцельными, поэтому ВСУ на провокации не отвечали и огонь не открывали
В штабе отметили, что ситуация в зоне проведения ООС остается контролируемой
Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе. Фото: forpost.media
За прошедшие сутки, 31 августа, вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Провокационные выстрелы зафиксировали около двух населенных пунктов.
Как сообщили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook, провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке фронта вблизи Водяного. Также неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксировано у Авдеевки.
Как отметили в ООС, огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.
С начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.
"Подразделения Объединенных сил, придерживаясь условий прекращения огня, находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – отметили в штабе.
Как сообщили офицеры ВСУ Анатолий Штефан и Сергей Нещадим в Telegram и Twitter, небоевые потери оккупантов составили 10 человек.
Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе – штаб ООС Анатолий Штирлиц / Telegram
Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе – штаб ООС Twitter Сергея Нещадима
Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе – штаб ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation
Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе – штаб ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation
Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 сентября усилили меры по профилактике распространения коронавируса.
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