Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе. Фото: forpost.media

За прошедшие сутки, 31 августа, вооруженные формирования России дважды нарушили режим прекращения огня. Провокационные выстрелы зафиксировали около двух населенных пунктов.

Как сообщили в утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Facebook, провокацию из стрелкового оружия отмечено на участке фронта вблизи Водяного. Также неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета зафиксировано у Авдеевки.

Как отметили в ООС, огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 1 сентября, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил, придерживаясь условий прекращения огня, находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", – отметили в штабе.

Как сообщили офицеры ВСУ Анатолий Штефан и Сергей Нещадим в Telegram и Twitter, небоевые потери оккупантов составили 10 человек.

Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе – штаб ООС Анатолий Штирлиц / Telegram

Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе – штаб ООС Twitter Сергея Нещадима

Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе – штаб ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Войска России обстреляли два населенных пункта на Донбассе – штаб ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с 1 сентября усилили меры по профилактике распространения коронавируса.

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