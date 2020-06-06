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6 июня • обновлено в 07:56
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Войска России 12 раз открывали огонь на Донбассе: ранены два бойца ВСУ

1.1т
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В пятницу, 5 июня, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС, уточнив, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы в ООС

Обстрелы в ООС

УНН

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":

  • против защитников Авдеевки враг применил 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

  • Неподалеку Павлополя и Опытного российские оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

  • Защитников Старогнатовки враг дважды обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты возле Широкиного – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям Объединенных сил рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного вооруженные формирования РФ вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, по окрестностям Хутора Свободного и Новоалександровки враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Наши воины, решительно применив дежурные огневые средства, дали захватчикам достойный ответ. По данным разведки, 5 июня украинские защитники уничтожили одного российского оккупанта", – отметили в штабе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Херсонской и Николаевской областях военные и правоохранители усилили охрану объектов критической инфраструктуры из-за возможного вторжения со стороны РФ.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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