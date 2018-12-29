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Война закончится и Украина будет расцветать: известный экстрасенс назвала сроки

8.6тЧитать материал на украинском

Война в Украине и другие серьезные проблемы должна закончиться к 2021 году.

Об этом заявила известная израильская медиум, ясновидящая, участница международной "Битвы экстрасенсов" Регина Федоренко, передает styler.rbc. По словам мага, "проблемы в Украине должны продолжаться в течение семи лет".

По ее словам, уже в 2020 году в Украине должен начаться процесс восстановления. "В 2021-м, по идее, Украина должна расцветать", — считает ясновидящая.

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Что касается агрессора, то, по ее словам, Россию ждут как экономические, так и политические неприятности.

Война закончится и Украина будет расцветать: известный экстрасенс назвала сроки

facebook.com/regina.fedorenko

Война закончится и Украина будет расцветать: известный экстрасенс назвала сроки

facebook.com/regina.fedorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно новой трактовке пророчества известной болгарской ясновидящей Ванги, которая скончалась в 1996 году, в 2019 году президент России Владимир Путин столкнется с попыткой покушения со стороны кого-то из его команды безопасности.

Более того, согласно пророчеству, на Россию может рухнуть гигантский метеорит, который разрушит много городов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
За бабки и я могу на_предсказывать: - Третий срок Порошенко, Гривну по 2 доллара ... ))
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Зямов Oся
Зямов Oся
Это как, только чудо спасет?)))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
я даже знаю что за метеорит.) «Авангардом» кличкт. Очередной неудачный запуск гиперлупной ракеты, изготовленой наполовину из китайских наполовину из совдеповских компонентов, похоронит пол Ватостана.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Umnichkov Voldemar,он не сможет... Польша обязала ВСЕХ мойщиков унитазов пройти полугодичные курсы управления ёршиком. Без диплома вислоухих к сортиру не допускают...
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Umnichkov Voldemar
Umnichkov Voldemar
Бешенство Ватки, - прекрати истерику, сифилитик. Займись чем -нибудь полезным. Вымой, например, польский унитаз.
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