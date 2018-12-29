Война закончится и Украина будет расцветать: известный экстрасенс назвала сроки

Война в Украине и другие серьезные проблемы должна закончиться к 2021 году.

Об этом заявила известная израильская медиум, ясновидящая, участница международной "Битвы экстрасенсов" Регина Федоренко, передает styler.rbc. По словам мага, "проблемы в Украине должны продолжаться в течение семи лет".

По ее словам, уже в 2020 году в Украине должен начаться процесс восстановления. "В 2021-м, по идее, Украина должна расцветать", — считает ясновидящая.

Что касается агрессора, то, по ее словам, Россию ждут как экономические, так и политические неприятности.

facebook.com/regina.fedorenko

facebook.com/regina.fedorenko

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно новой трактовке пророчества известной болгарской ясновидящей Ванги, которая скончалась в 1996 году, в 2019 году президент России Владимир Путин столкнется с попыткой покушения со стороны кого-то из его команды безопасности.

Более того, согласно пророчеству, на Россию может рухнуть гигантский метеорит, который разрушит много городов.