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7 ноября • обновлено в 15:23
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"Пушилин обиделся на Суркова": в "ДНР" рассказали о войне между главарями террористов

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Главарь "ДНР" Денис Пушилин в последние недели начал войну за влияния на Донбассе с руководителем "ЛНР" Леонидом Пасечником.

Об этом в блоге на OBOZREVATEL написал донецкий блогер Денис Черкасов. По его словам, с ноября усилен контроль на всех "таможенных" постах между "республиками", а на днях там задержали контрабанду сигарет на сумму более полумиллиона российских рублей (почти 200 тыс грн. – ред).

"После последнего визита помощника президента России Владислава Суркова в Донецк, отношения между "государствами" усугубились. Сурков поставил Пушилину в пример Пасечника, мол, тот не так наглеет в плане коррупции. Его это очень обидело, и он решил показать масштабы контрабанды, которую курирует Пасечник. На днях донецкие задержали сигареты, которые направлялись из Луганска в Донецк на сумму более 500 000 российских рублей (почти 200 тыс грн. – ред)", – сообщил блогер.

Контрабанда сигарет

Контрабанда сигарет

По его словам, Пасечник в "ЛНР" крышует сигаретный бизнес и сферу продуктов питания.

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"В ближайшем будущем конкуренция между "республиками" возрастет еще больше, возможна даже экономическая война "ДНР" с "ЛНР", чтобы показать кремлёвским кураторам, кто лучше. На т.н. границе "пограничники" тщательно проверяют документы граждан и багажники машин, которые едут из Луганска в Донецк", – подытожил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам донецкого блогера, все шесть печатных СМИ, которые выходят в "ДНР", издаются в типографии российского города Ростов-на-Дону и ведут убийственную пропаганду против Украины.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Денис Пушилин Леонид Пасечник Владислав Сурков
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР Донбасс Новости Донбасса
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Andria Viktor
Andria Viktor
Им пора определится-кто главнее,и на кого ставить ставку.если надо,поможем добровольцами.
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Злой Гоша
Злой Гоша
государства же блин)))
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