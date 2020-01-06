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6 января • обновлено в 22:22
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Война на Донбассе унесла жизни еще двух военных: названы имена

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В воскресенье, 5 января, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военнослужащих из Хмельницкой области – Сергей Рацун и Сергей Дичек.

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на сообщение пресс-центре ООС.

44-летний Сергей Рацун родом из города Славута, что в Хмельницкой области. Вследствие вражеского обстрела получил не совместимые с жизнью ранения.

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48-летний Сергей Дичек с Волочиска Хмельницкой области, погиб при взрыве военного грузового автомобиля, в результате наезда на противотанковую мину.

Сергей Дичек и Сергей Рацун

Сергей Дичек и Сергей Рацун

5 канал

О состоянии здоровья еще одного тяжело раненного, в результате взрыва грузовика, сообщили в штабе ООС: "Он сейчас на лечении в Харькове, в военно-медицинском центре. Его состояние стабильно тяжелое, поэтому давать какие-то прогнозы пока, думаю, не очень правильно".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 5 января подорвался грузовик с украинскими военнослужащими, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) Трагедия произошла в районе поселка Хутор Вольный.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
война ООС
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Комментарии
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Подохли и ладно, чего кипишь устраивать то?
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5
1
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
У людей нет работы, вот идут одни работать контрактниками на фронт, а другие работать туристами на Мальдивы или Аравию.
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4
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Получай, укрофашист, гранату!
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5
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Pavlov Pavel, обычные украинские безработные ходят убивать сограждан за деньги? Что вы за народ такой?
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4
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Кристина Стефанова, Они обычные безработные и пошли работать по контракту. Настоящие патриёты сейчас все стали активистами и устраивают флэш-мобы поближе к власти в столице.
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4
0

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