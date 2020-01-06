Война на Донбассе унесла жизни еще двух военных: названы имена

В воскресенье, 5 января, в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военнослужащих из Хмельницкой области – Сергей Рацун и Сергей Дичек.
Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на сообщение пресс-центре ООС.
44-летний Сергей Рацун родом из города Славута, что в Хмельницкой области. Вследствие вражеского обстрела получил не совместимые с жизнью ранения.
48-летний Сергей Дичек с Волочиска Хмельницкой области, погиб при взрыве военного грузового автомобиля, в результате наезда на противотанковую мину.
Сергей Дичек и Сергей Рацун
5 канал
О состоянии здоровья еще одного тяжело раненного, в результате взрыва грузовика, сообщили в штабе ООС: "Он сейчас на лечении в Харькове, в военно-медицинском центре. Его состояние стабильно тяжелое, поэтому давать какие-то прогнозы пока, думаю, не очень правильно".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 5 января подорвался грузовик с украинскими военнослужащими, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) Трагедия произошла в районе поселка Хутор Вольный.
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