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Война на Донбассе: три населенных пункта исключили из перечня временно оккупированных

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Кабинет министров на заседании 13 июня исключил три населенных пункта из списка временно оккупированных.

Речь идет о поселках Гладосово и Травневое в Донецкой области и селе Новоалександровка в Луганской. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Теперь они внесены в перечень расположенных на линии соприкосновения.

Как писал OBOZREVATEL, президент Порошенко считает проведение на Донбассе Операции Объединенных сил (ООС) более эффективным, чем проводившуюся ранее антитеррористическую операцию (АТО).

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Место
Украина
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