Война на Донбассе: три населенных пункта исключили из перечня временно оккупированных

Кабинет министров на заседании 13 июня исключил три населенных пункта из списка временно оккупированных.
Речь идет о поселках Гладосово и Травневое в Донецкой области и селе Новоалександровка в Луганской. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Теперь они внесены в перечень расположенных на линии соприкосновения.
Как писал OBOZREVATEL, президент Порошенко считает проведение на Донбассе Операции Объединенных сил (ООС) более эффективным, чем проводившуюся ранее антитеррористическую операцию (АТО).
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