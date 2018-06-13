Война на Донбассе: три населенных пункта исключили из перечня временно оккупированных

Кабинет министров на заседании 13 июня исключил три населенных пункта из списка временно оккупированных.

Речь идет о поселках Гладосово и Травневое в Донецкой области и селе Новоалександровка в Луганской. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Теперь они внесены в перечень расположенных на линии соприкосновения.

Как писал OBOZREVATEL, президент Порошенко считает проведение на Донбассе Операции Объединенных сил (ООС) более эффективным, чем проводившуюся ранее антитеррористическую операцию (АТО).