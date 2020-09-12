Воина ВСУ оставили без награды за спасение побратимов: мать Героя обратилась к командованию

Воин ВСУ, который под шквальным огнем террористов 10 марта спасал своих побратимов, остался без обещанного командованием ордена "За мужество" III степени.

О вопиющей несправедливости рассказала на своей странице в Facebook мать защитника, которая также несет службу в рядах ВСУ и в зоне ООС, Елена Кукла.

"С моим сыном поступили несправедливо. Юноша, который в 18 лет поступил на службу, после гибели "бати", человека, который его воспитал. Он пошел не в тыл. Он пошел служить разведчиком, как "батя". Он хотел продолжить его дело. Три года он служил разведчиком. Три года он не прятался за маминой юбкой. Он служил в окопах на передовой. Он не имел выговоров или взысканий, потому что всегда добросовестно выполнял поставленные задачи. Он был среди тех, кто в 2019 году завоевали звание "лучший разведывательный взвод ВСУ", – написала женщина.

Она также напомнила, что 10 марта ее сын, переживший адский обстрел, проявил себя как настоящий Герой, спасая побратимов и не думая о собственной жизни.

"В районе населенного пункта Пески был обстрелян наш автомобиль из ПТРК. 2 погибших и 8 раненых – результат того обстрела. Подбит автомобиль ГАЗ-66. Но тогда никто не писал о том, что на месте происшествия в то же время был еще один автомобиль. Тот автомобиль двигался навстречу. В том автомобиле за рулем ехал мой сын. Рядом с ним сидел командир разведотряда", – рассказала Кукла.

"Я ехал за рулем, навстречу ехал наш автомобиль ГАЗ-66, мы поздоровались с ребятами, когда поравнялись. Когда разминулись, каким-то десятым чувством я почувствовал, я увидел, как просто нам в лицо летит ракета. Я успел среагировать. Резкий поворот руля в сторону. Ракета пролетела мимо. Потом взрыв позади нас. Ракета попала в "шишарик", потом еще одна ракета, взрыв. Мы сразу бросились спасать своих. Вытащили всех. Позвали помощь, а дальше – первая медицинская помощь, эвакуация. Спасли всех, кого могли", – поделилась женщина воспоминаниями своего сына.

По ее словам, когда она увидела парня, после того, что случилось, то ужаснулась: он был весь в крови побратимов, которых извлек из подбитого автомобиля. Из-за пережитого стресса юноша не спал почти сутки. Тогда командующий ОТУ "Восток" генерал-майор Москалев лично общался с молодым Героем и дал указание подать него представление для получения государственной награды – ордена "За мужество" lll степени за спасение жизни своего командира и побратимов.

"Прошло полгода. Сначала мне сказали, что представление завернули из командования Сухопутных войск с аргументацией: "Это их работа". Потом еще не знаю, что там не складывалось. Сейчас знаю, что сыну должны вручить медаль "За воинскую службу Украине". У меня ступор, непонимание, кто, где и на каком уровне решил, что мой сын не достоин награды ордена "За мужество"? Кто, где и почему не подал или завернул представление? Хочу взглянуть в глаза тому, кто считает, что мой сын не достоин или его поступок со спасением жизней – просто его работа?" – поделилась военная криком души.

Также женщина отметила, что ее семья никогда не пыталась избегать трудностей, связанных с войной. Доказательством этого является хотя бы то, что муж Куклы умер от травм, полученных под донецким аэропортом.

"Я тогда уже служила вместе с ним. Я похоронила мужа, я осталась вдовой с тремя детьми, я с болью в сердце приняла решение сына о том, что он идет в армию. Все эти годы каждый день, каждую минуту я живу со страхом за жизни своей кровинушки, моего сыночка. Я потеряла мужа, я больше всего боюсь потерь. Эта боль со мной на всю жизнь. И вот теперь я хочу понять, почему так? Почему моему сыну не вручили награду, которую он заслужил? Или он для этого должен погибнуть?" – написала мать защитника.

По ее словам, когда сыну пообещали дать награду, он не поверил в это и отметил, что такие награды в Украине в основном дают лишь посмертно.

"Я ему тогда ответила: "Сын, ты – Герой". А теперь сын мне сказал: "Значит, ничего выдающегося я не сделал". Его не оценили, хотя тогда, когда это происходило, он действительно не думал ни о каких наградах. Он спасал жизни", – подытожила Кукла.

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