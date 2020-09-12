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Воина ВСУ оставили без награды за спасение побратимов: мать Героя обратилась к командованию

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
2,3 т.
Воина ВСУ, который спас побратимов, оставили без ордена

Воин ВСУ, который под шквальным огнем террористов 10 марта спасал своих побратимов, остался без обещанного командованием ордена "За мужество" III степени.

О вопиющей несправедливости рассказала на своей странице в Facebook мать защитника, которая также несет службу в рядах ВСУ и в зоне ООС, Елена Кукла.

"С моим сыном поступили несправедливо. Юноша, который в 18 лет поступил на службу, после гибели "бати", человека, который его воспитал. Он пошел не в тыл. Он пошел служить разведчиком, как "батя". Он хотел продолжить его дело. Три года он служил разведчиком. Три года он не прятался за маминой юбкой. Он служил в окопах на передовой. Он не имел выговоров или взысканий, потому что всегда добросовестно выполнял поставленные задачи. Он был среди тех, кто в 2019 году завоевали звание "лучший разведывательный взвод ВСУ", – написала женщина.

Она также напомнила, что 10 марта ее сын, переживший адский обстрел, проявил себя как настоящий Герой, спасая побратимов и не думая о собственной жизни.

"В районе населенного пункта Пески был обстрелян наш автомобиль из ПТРК. 2 погибших и 8 раненых – результат того обстрела. Подбит автомобиль ГАЗ-66. Но тогда никто не писал о том, что на месте происшествия в то же время был еще один автомобиль. Тот автомобиль двигался навстречу. В том автомобиле за рулем ехал мой сын. Рядом с ним сидел командир разведотряда", – рассказала Кукла.

"Я ехал за рулем, навстречу ехал наш автомобиль ГАЗ-66, мы поздоровались с ребятами, когда поравнялись. Когда разминулись, каким-то десятым чувством я почувствовал, я увидел, как просто нам в лицо летит ракета. Я успел среагировать. Резкий поворот руля в сторону. Ракета пролетела мимо. Потом взрыв позади нас. Ракета попала в "шишарик", потом еще одна ракета, взрыв. Мы сразу бросились спасать своих. Вытащили всех. Позвали помощь, а дальше – первая медицинская помощь, эвакуация. Спасли всех, кого могли", – поделилась женщина воспоминаниями своего сына.

По ее словам, когда она увидела парня, после того, что случилось, то ужаснулась: он был весь в крови побратимов, которых извлек из подбитого автомобиля. Из-за пережитого стресса юноша не спал почти сутки. Тогда командующий ОТУ "Восток" генерал-майор Москалев лично общался с молодым Героем и дал указание подать него представление для получения государственной награды – ордена "За мужество" lll степени за спасение жизни своего командира и побратимов.

"Прошло полгода. Сначала мне сказали, что представление завернули из командования Сухопутных войск с аргументацией: "Это их работа". Потом еще не знаю, что там не складывалось. Сейчас знаю, что сыну должны вручить медаль "За воинскую службу Украине". У меня ступор, непонимание, кто, где и на каком уровне решил, что мой сын не достоин награды ордена "За мужество"? Кто, где и почему не подал или завернул представление? Хочу взглянуть в глаза тому, кто считает, что мой сын не достоин или его поступок со спасением жизней – просто его работа?" – поделилась военная криком души.

Также женщина отметила, что ее семья никогда не пыталась избегать трудностей, связанных с войной. Доказательством этого является хотя бы то, что муж Куклы умер от травм, полученных под донецким аэропортом.

"Я тогда уже служила вместе с ним. Я похоронила мужа, я осталась вдовой с тремя детьми, я с болью в сердце приняла решение сына о том, что он идет в армию. Все эти годы каждый день, каждую минуту я живу со страхом за жизни своей кровинушки, моего сыночка. Я потеряла мужа, я больше всего боюсь потерь. Эта боль со мной на всю жизнь. И вот теперь я хочу понять, почему так? Почему моему сыну не вручили награду, которую он заслужил? Или он для этого должен погибнуть?" – написала мать защитника.

По ее словам, когда сыну пообещали дать награду, он не поверил в это и отметил, что такие награды в Украине в основном дают лишь посмертно.

"Я ему тогда ответила: "Сын, ты – Герой". А теперь сын мне сказал: "Значит, ничего выдающегося я не сделал". Его не оценили, хотя тогда, когда это происходило, он действительно не думал ни о каких наградах. Он спасал жизни", – подытожила Кукла.

Елена Кукла

Елена Кукла

Елена Кукла

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