"Воевали, как бойцы": в сети вспомнили истории медиков, которых убил COVID-19

В сети вспомнили истории украинских медиков с Ивано-Франковской области Игоря Ковалюка и Игоря Закалы, а также врача из Буковины Николая Божука, которые умерли от осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом пишет "КП в Украине". Журналисты напомнили, что каждый пятый заразившийся коронавирусом украинец – врач. Они постоянно в зоне риска, ведь воюют, как бойцы.

58-летний франковчанин Игорь Ковалюк работал старшим врачом, ездил по подстанциям и общался с персоналом с самого начала пандемии, когда больница не была обеспечена средствами защиты. После очередного дежурства Ковалюк почувствовал себя плохо, но с растущей температурой он еще провел совещание по скайпу, постоянно был на телефоне, не мог оставить работу. Вскоре он получил положительный тест на COVID-19. В реанимации он пробыл больше недели и умер, не выходя из комы.

Игорь Ковалюк Facebook

Похоронили Игоря Ковалюка на местном кладбище в Ивано-Франковске, в закрытом гробу.

"Мой отец – мой герой…Я благодарю Бога за такого папу, которым буду гордиться всегда, потому что он имел большое, простое, искреннее и любящее родительское сердце. И его отцовство не ограничивалось нами дочками, потому что он старался помочь каждому. Мое сердце всегда будет гореть любовью к нему!", –написала в сети дочь доктора в Facebook.

В одной больничной палате с Ковалюком лежал его коллега и тезка Игорь Закала, известный в области онкохирург. По словам родственников, он сначала переболел обычной простудой. Почувствовав себя лучше, он вернулся к работе и, несмотря на карантин, принимал больных, тех, которые были после операций или нуждались в срочном лечении.

По всей видимости он заразился вирусом на рабочем месте – более того, около 20 его коллег из Прикарпатского онкоцентра тоже заболели.

Игорь Закала Facebook

В реанимации он боролся почти три недели, при этом несколько тестов на коронавирус были негативными. 13 мая Закала умер, не приходя в сознание. Лишь сделанный посмертно тест на COVID-19 подтвердил наличие вируса в организме.

Cемейный врач из пгт Великий Бычков на Закарпатье Николай Божук тоже заразился коронавирусом. Односельчане вспоминают, что Божук ездил на вызовы, имея из защиты только перчатки и маску, потому что это было в начале апреля, когда у врачей толком не было защитного обмундирования.

65-летний Божук "сгорел" от вируса за несколько дней. Сначала почувствовал недомогание, появилась температура, которую никак не удавалось сбить. Дочь отвезла его на рентген в местную больницу. Там же сделали тест. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер.

Николай Божук Facebook

Гробовщик сначала отказался засыпать яму с телом, испугался, мол, у самого сын несовершеннолетний. Но увидев уровень защиты, то, что все присутствующие были в спецодежде, а все вокруг дезинфицировалось, согласился выполнить свою работу. Проститься с родным человеком разрешили только сыну с невесткой и брату. Дочь тогда находилась в больнице с коронавирусом.

Заместитель директора департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Ирина Кобельская рассказала, что выплат семьям медиков, которые умерли от коронавируса, пока не предусмотрено.

"К сожалению, пока нет установленного порядка выплаты определенной помощи таким семьям, но это предполагается в будущем, идут разговоры об этом, но о каких суммах речь – неизвестно, – рассказала она.

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